HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Olympique Lyon derrotó 2-1 al Go Aheads Eagles y continúa en lo más alto de la Europa League

Midtjylland de Dinamarca y Aston Villa también dan pelea al derrotar al KRC Genk y Basel de Suiza, respectivamente.

Lyon es líder en la Europa League.
Lyon es líder en la Europa League. | Olympique Lyon

Concluyó la jornada 6 de la Europa League y tanto el Olympique Lyon, como el Midtjylland de Dinamarca y el Aston Villa lograron buenas victorias ante el Go Aheads Eagles, KRC Genk y Basel, respectivamente, por lo que se mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones con 15 puntos cada uno.

El conjunto francés en casa logró un buen triunfo en menos de 15 minutos. Afonso Moreira (3’) se encargó de romper la paridad muy temprano, pero ahí nomás Milan Smit (6’) colocó el empate para el conjunto de los Países Bajos que supo dar pelea. Sin embargo, Pavel Suic (11’) nuevamente le dio la ventaja al Lyon, que supo aguantar en el complemento y sumar nuevamente tres importantes puntos.

El otro líder, Midtjylland salió airoso frente al cuadro de Bélgica. Un solitario gol de Cho Gue-sun (17’) fue suficiente para mantenerse expectante en esta Europa League.

Por su parte, el Aston Villa también sigue recuperando terreno y sacó un buen triunfo en condición de visitante ante el Basel (1-2). Evann Guessand (12’) y Youri Tielemans (53’) fueron los verdugos de un conjunto suizo que solo pudo descontar a través de Flavius Daniliuc (34’).

Resultados de ayer

Todos los resultados de ayer en la Europa League: Young Boys 1-0 Lille, Niza 0-1 Braga, Ferencváros 2-1 Rangers, Dinamo Zagreb 1-3 Real Betis, Stur 0-1 Estrella Roja, Ludogorest 3-3 PAOK, Utrecht 1-2 Nottingham Forest, Sttutgart 4-1 Macabi Tel-Aviv, Celta de Vigo1-2 Bolonia, Celtic 0-3 Roma, Porto 2-1 Malmö, FCSB 4-3 Feyenoord, Friburgo 1-0 RB Salzburg, Panathinaikos 0-0 Victoria Plzen y Brann 0-4 Fenerbahce

Notas relacionadas
Saprissa vs Cartaginés EN VIVO por la semifinal Liga Promerica 2025: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Saprissa vs Cartaginés EN VIVO por la semifinal Liga Promerica 2025: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

LEER MÁS
Universitario se "cansó" de la situación de Jorge Fossati y deja en claro su postura para el 2026: "Se hartaron de la espera"

Universitario se "cansó" de la situación de Jorge Fossati y deja en claro su postura para el 2026: "Se hartaron de la espera"

LEER MÁS
Erick Noriega subió su valor de mercado en millonaria cifra: su pase ahora cuesta 75% más

Erick Noriega subió su valor de mercado en millonaria cifra: su pase ahora cuesta 75% más

LEER MÁS
¡Flamengo avanza en la Copa Intercontinental! Venció 2-1 a Cruz Azul u jugará las semifinales del torneo FIFA

¡Flamengo avanza en la Copa Intercontinental! Venció 2-1 a Cruz Azul u jugará las semifinales del torneo FIFA

LEER MÁS
Martín Liberman recordó la acalorada discusión que tuvo con hermano de Carlos Zambrano por criticarlo en Boca Juniors: "Se enojó"

Martín Liberman recordó la acalorada discusión que tuvo con hermano de Carlos Zambrano por criticarlo en Boca Juniors: "Se enojó"

LEER MÁS
'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima se despide del Mundial de Clubes con un partidazo: cayó 3-0 ante Scandicci y no pudo avanzar a semifinales

Alianza Lima se despide del Mundial de Clubes con un partidazo: cayó 3-0 ante Scandicci y no pudo avanzar a semifinales

LEER MÁS
Revelan cuál es la cláusula entre Universitario y Jorge Fossati para su posible rescisión de contrato

Revelan cuál es la cláusula entre Universitario y Jorge Fossati para su posible rescisión de contrato

LEER MÁS
Pol Deportes explicó por qué no narró el Real Madrid vs Manchester City a ras de cancha: "Por algunas cositas no estuvimos ahí"

Pol Deportes explicó por qué no narró el Real Madrid vs Manchester City a ras de cancha: "Por algunas cositas no estuvimos ahí"

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

LEER MÁS
Hernán Barcos dedica un último mensaje a hinchas de Alianza Lima tras confirmarse su salida: “Seguramente es lo mejor para todos”

Hernán Barcos dedica un último mensaje a hinchas de Alianza Lima tras confirmarse su salida: “Seguramente es lo mejor para todos”

LEER MÁS
Universitario se "cansó" de la situación de Jorge Fossati y deja en claro su postura para el 2026: "Se hartaron de la espera"

Universitario se "cansó" de la situación de Jorge Fossati y deja en claro su postura para el 2026: "Se hartaron de la espera"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Deportes

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Saprissa vs Cartaginés EN VIVO por la semifinal Liga Promerica 2025: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Hernán Barcos dedica un último mensaje a hinchas de Alianza Lima tras confirmarse su salida: “Seguramente es lo mejor para todos”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025