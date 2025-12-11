Olympique Lyon derrotó 2-1 al Go Aheads Eagles y continúa en lo más alto de la Europa League

Concluyó la jornada 6 de la Europa League y tanto el Olympique Lyon, como el Midtjylland de Dinamarca y el Aston Villa lograron buenas victorias ante el Go Aheads Eagles, KRC Genk y Basel, respectivamente, por lo que se mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones con 15 puntos cada uno.

El conjunto francés en casa logró un buen triunfo en menos de 15 minutos. Afonso Moreira (3’) se encargó de romper la paridad muy temprano, pero ahí nomás Milan Smit (6’) colocó el empate para el conjunto de los Países Bajos que supo dar pelea. Sin embargo, Pavel Suic (11’) nuevamente le dio la ventaja al Lyon, que supo aguantar en el complemento y sumar nuevamente tres importantes puntos.

El otro líder, Midtjylland salió airoso frente al cuadro de Bélgica. Un solitario gol de Cho Gue-sun (17’) fue suficiente para mantenerse expectante en esta Europa League.

Por su parte, el Aston Villa también sigue recuperando terreno y sacó un buen triunfo en condición de visitante ante el Basel (1-2). Evann Guessand (12’) y Youri Tielemans (53’) fueron los verdugos de un conjunto suizo que solo pudo descontar a través de Flavius Daniliuc (34’).

Resultados de ayer

Todos los resultados de ayer en la Europa League: Young Boys 1-0 Lille, Niza 0-1 Braga, Ferencváros 2-1 Rangers, Dinamo Zagreb 1-3 Real Betis, Stur 0-1 Estrella Roja, Ludogorest 3-3 PAOK, Utrecht 1-2 Nottingham Forest, Sttutgart 4-1 Macabi Tel-Aviv, Celta de Vigo1-2 Bolonia, Celtic 0-3 Roma, Porto 2-1 Malmö, FCSB 4-3 Feyenoord, Friburgo 1-0 RB Salzburg, Panathinaikos 0-0 Victoria Plzen y Brann 0-4 Fenerbahce