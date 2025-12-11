HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima anuncia que acudirá con seguridad propia a la segunda final de la Liga Femenina contra Universitario

El equipo íntimo expresó su "absoluto rechazo" por la designación de la sede de VIDU para el partido de vuelta al recordar los antecedentes en Campomar.

Alianza Lima y Universitario también fueron finalistas en el 2024. Foto: Liga Femenina
Alianza Lima y Universitario también fueron finalistas en el 2024. Foto: Liga Femenina

Alianza Lima y Universitario de Deportes definirán el título de la Liga Femenina 2025 este fin de semana. Luego de ganar 3-1 en Matute por el partido de ida, el equipo blanquiazul llegará con ventaja a la vuelta, para la cual el club crema designó como sede la Villa Deportiva Universitaria (VIDU). Esta decisión ha motivado el enérgico rechazo del elenco íntimo, que se pronunció vía redes sociales.

A través de un comunicado, Alianza protestó por la elección de dicho recinto debido a su proximidad con la cancha de Campomar, donde se llevó a cabo la final del Torneo Clausura. Aquella vez, se vivieron momentos de tensión a raíz del ingreso no autorizado de un grupo de hinchas del conjunto estudiantil. Como consecuencia, la Comisión Disciplinaria de la FPF sancionó a dicho escenario y le impuso a la 'U' una multa de 6 UIT.

PUEDES VER: Cenaida Uribe orgullosa de Alianza Lima en el Mundial de Vóley 2025: 'Fácil es hablar, hay que estar adentro'

lr.pe

¿Qué dijo Alianza Lima sobre la sede de la final femenina?

A través de un comunicado, la institución victoriana calificó como "negligente" la decisión y manifestó su "preocupación real y fundamentada" por la integridad de su plantel. Por ello, anunció que acudirán al duelo con seguridad propia.

"Ante esta situación, Alianza Lima deja constancia formal de su posición ante la Liga y las autoridades competentes, y asistirá al encuentro con inversión propia en seguridad y las herramientas legales pertinentes para verificar fehacientemente que el cumplimiento del ingreso permitido sea estricto y que no se repita lo ocurrido anteriormente, donde la normativa fue claramente vulnerada", se lee en el pronunciamiento.

Comunicado del club íntimo. Foto: Alianza Lima Femenino

Comunicado del club íntimo. Foto: Alianza Lima Femenino

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Universitario por la final femenina?

La segunda final de la Liga Femenina 2025 está programada para jugarse este sábado 13 de diciembre, desde las 3.00 p. m. Para campeonar, a las blanquiazules les basta con empatar o incluso perder por un gol. Las estudiantiles, en cambio, deben golear para revertir el marcador global.

