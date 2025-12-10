HOYSuscripcion LR Focus

Detienen a 12 trabajadores de la ATU por solicitar coimas a transportistas
Espectáculos

Pamela Franco expone a Christian Cueva y asegura que perdió las ganas de jugar fútbol: "Hay cosas que ustedes desconocen"

La cantante Pamela Franco sorprendió al revelar un lado desconocido de Christian Cueva. El deportista, quien desde hace meses no juega con la selección nacional de fútbol, recientemente se sumó al club Juan Pablo II.

En una entrevista con Aldo Miyashiro, Pamela Franco sorprendió por sus revelaciones sobre su pareja, Christian Cueva.
En una entrevista con Aldo Miyashiro, Pamela Franco sorprendió por sus revelaciones sobre su pareja, Christian Cueva. | Foto: composición LR/Willax/X

Pamela Franco ha dejado en claro que no se deja afectar por los comentarios sobre su relación con Christian Cueva y se mantiene firme junto al futbolista, quien recientemente se incorporó al club Juan Pablo II tras su salida de Emelec. En una nueva aparición pública, la cantante de cumbia mostró un lado más sensible de 'Aladino', aspecto poco conocido por el público.

Durante una entrevista con Aldo Miyashiro, la intérprete de 'Dile la verdad' aseguró que su pareja tiene la disposición de regresar a la selección nacional. No obstante, sorprendió al confesar también que Cueva, cuyo último partido en la 'Blanquirroja' se dio junio de 2024 —durante la Copa América—, llegó a perder la motivación por el fútbol. Su revelación generó gran impacto entre sus seguidores.

PUEDES VER: Pamela Franco desata risas al hacer broma sobre embarazo con Christian Cueva: 'Se viene un hijo'

Todo sucedió durante una entrevista en el programa 'Habla chino', donde Pamela Franco apareció en calidad de invitada. Al confirmar que Christian Cueva sí deseaba volver a la selección nacional, la cantante chimbotana agregó una revelación inesperada sobre el deseo de su pareja por jugar fútbol. "No te voy a mentir: las perdió. De verdad", confesó.

La artista de cumbia evitó entrar en detalles por respeto a la privacidad de 'Aladino', con quien tiene una relación de más de una año, pero dejó entrever que hay aspectos desconocidos por el público que podrían haberlo afectado. "No quiero meterme mucho porque siento que son sus cosas, pero hay cosas detrás que ustedes desconocen", agregó.

PUEDES VER: Pamela Franco toma drástica decisión tras revelarse que cobrará S/70.000 por show junto a Christian Cueva

lr.pe

Aldo Miyashiro resalta la importancia Christian Cueva en la selección peruana

En esa línea, Aldo Miyashiro intervino para subrayar la relevancia de Christian Cueva en la 'Blanquirroja'. "La gente siente que no ha aparecido alguien que aún en este momento lo pueda suplir en el puesto que él juega en la selección", señaló el conductor, destacando la ausencia de un reemplazo con las mismas características del mediocampista.

Pamela Franco respondió con firmeza que no aparecería nadie como su pareja, lo que provocó risas espontáneas en el set debido a su franqueza. El 'Chino', además, recordó las ocasiones en que coincidió con el futbolista y le pidió que regresara al equipo. "Yo me he encontrado con Christian un par de veces y le he dicho: 'Christian, juega. La selección te necesita. No juegues para Alianza, pero juega para Perú. Vete al extranjero o juega acá, pero te necesitamos en la selección'. Y se ha reído", relató, reiterando su respeto hacia 'Aladino'.

