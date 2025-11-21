Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación
Brilló en la XLIII Copa Pacífico 2025 que se desarrolló en Cochabamba, Bolivia, donde conquistó dos medallas de oro en 200 metros estilo mariposa. A sus 16 años está demostrando talento, entrega y el espíritu competitivo que caracteriza a la natación peruana.
Zacarías Rivera, a su corta edad (16 años), se ha convertido en una de las promesas de la natación peruana y que sueña con convertirse en una figura nacional y alcanzar, en un futuro, una medalla olímpica.
El deportista practica natación desde los cinco años y es un fiel admirador de Kristof Milak, el nadador húngaro, múltiple campeón de 200 metros mariposa.
La XLIII Copa Pacífico 2025 que se desarrolló en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, fue el escenario donde él y otros deportistas dejaron todo en cada prueba, demostrando talento, entrega y el espíritu competitivo que caracteriza a la natación peruana.
Cada marca, cada podio y cada mejora personal reflejaron el trabajo constante de este seleccionado juvenil.
Zacarías Rivera Díaz (categoría 16-18 años) consiguió la presea de oro en 200 metros estilo mariposa con 2min11s69c, coronando una gran actuación en la Copa Pacífico y la Copa Julio Maglione.
Su padre, el destacado médico Luis Rivera, recuerda que Zacarías practica la natación desde los 5 años de edad y que inició sus entrenamientos en el Club Juan XXIII, luego pasó a la academia Aqualab y desde este año está en Aquaextreme.
“Entrena en las madrugadas de 5.15 am a 7.00 am y en las tardes de 4.00 pm a 8 pm, todos los días”, afirma Luis.
Este año Zacarías Rivera ha representado a Perú en los Panams Aquatics junior realizado en Medellín (Colombia), en el Sudamericano Juvenil que se llevó a cabo en Río de Janeiro (Brasil) y en la Copa Pacífico realizada en la ciudad de Cochabamba (Bolivia) a 2600 metros sobre el nivel del mar.
En esta última competición logró conseguir la medalla de oro en 200 mariposa, categoría 16 a 18 años, y medalla de oro en categoría absoluta Copa Maglione. Este evento reunió a nadadores de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Perú.
Así, Zacarías se convierte en la joven perla que da esperanza a la natación de Perú.