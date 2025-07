Eduardo Collazos, odontólogo de profesión y nadador de vocación, dejó en alto el nombre del Perú. A sus 54 años, se convirtió en el primer peruano y sudamericano en completar el desafío de los Siete Mares, una de las pruebas de natación en aguas abiertas más exigentes del mundo. Nadar por más de 11 horas en mares con corrientes intensas y enfrentar animales peligrosos, como medusas y tiburones, solo para cruzar los 5 continentes, no fue tarea fácil. Completar este reto le llevó 8 años de constante disciplina y preparación física.

"Honestamente, todavía no me lo creo (que haya podido conseguir este logro) En mi oficina tengo una pizarra donde apunto las costas que nado, lo miro y digo: '¿Todo eso he hecho?'", comentó en una entrevista con Latina. Junto con Eduardo Collazos, solo otras 40 personas en el mundo han cruzado los 7 mares y llevan en su historial este impresionante logro.

¿Quién es Eduardo Collazos, el primer peruano en cruzar los 7 mares?

Eduardo Collazos, conocido también como 'Guayo', es un padre de familia que a los 54 años cumplió su más grande sueño: completar el desafío de los Siete Mares, cruzando los 5 continentes. Aunque estudió Odontología, desde los 12 practicaba natación como deporte; sin embargo, a los 22 años decidió enfocarse en su carrera profesional.

Tiempo después, y por recomendación de un compañero, retomó la natación para mejorar su salud física. "Estaba muy gordo, con mucho sobrepeso. Un amigo que nadaba conmigo de chico me dice que regrese a nadar, porque me iba bien en la profesión, pero me iba a morir de un infarto en cualquier momento. Al día siguiente de eso, regreso a la piscina", relató en una conversación con Perú Deportes.

¿Cómo inició su desafío de cruzar los 7 mares?

Lo que comenzó como un hábito de salud, poco a poco se convirtió en un deporte. Buscando nuevos desafíos, Eduardo Collazos se inició en la natación en aguas abiertas. Su primer reto fue cruzar la travesía de Olaya, el cruce más emblemático del Perú.

Al superar dicho reto, viajó fuero del Perú para cruzar el Estrecho de Gibraltar, punto más corto entre Europa y África. En 2018, el peruano dio su primer paso en el desafío de los Siete Mares al nadar al rededor de la isla de Manhattan. Al año siguiente, completó a nada el cruce del canal de la Mancha y, el 2021, el Canal de Catalina, California.

Su última gran desafío fue cruzar el Estrecho de Tsugaru, en Japón, una de las travesías más complejas del Desafío de los Siete Mares. Con mucha dedicación y esfuerzo, Eduardo Collazos, nadó 40 kilómetros en 12 horas y 10 minutos. Así, se convirtió en el primer peruano en cruzar los 7 mares.

"El mar es un lugar donde yo me encuentro a mí mismo, medito y donde me gustaría terminar", señaló.