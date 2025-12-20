Yoshimar Yotún revela cómo fue compartir vestuario con Kaká en el Orlando City: “Lo vacilábamos”

Yoshimar Yotún, en una reciente entrevista, compartió detalles inéditos sobre su paso por la Major League Soccer, cuando fue fichado por el Orlando City allá en 2017, donde tuvo la suerte de compartir vestuario con el mítico jugador brasileño Ricardo Kaká, quien tuvo pasos por equipos como AC Milán y Real Madrid, y comentó que tuvo la oportunidad de ir a cenar con él.

Según palabras del actual jugador de Sporting Cristal, lamentó no poder disfrutar más con el jugador brasileño, pues al poco tiempo de su llegada, Kaká se retiró del fútbol. No obstante, destacó que su relación con él era buena, pues era una persona sencilla, y además se animó a comentar que dentro del vestuario "lo vacilaban" bastante y que se la pasaban bien.

¿Qué dijo Yoshimar Yotún sobre Kaká?

"Lo disfruté poco a Kaká porque tuvo que irse, y porque también estuve poco yo. Tenía cuatro años de contrato, pero solo estuve un año y medio. Era hermoso, pero la candela era la candela", empezó diciendo en el programa 'La fe de Cuto'.

"Nunca lo vi perder la cabeza, incluso en momentos en los que perdíamos. De Orlando a Los Ángeles eran cinco horas de viaje y ese jueves nos daban libre para ir a cenar. Él nos llevaba a todos los sudamericanos a comer. Comíamos de todo y, a la hora de pagar, hacíamos "la mentirosa", el amague de querer pagar: "¿Ya, cuánto es?". Y él decía: "No, dejen ahí, yo invito". Esa era su sencillez, porque podía haberse ido a comer solo o con algún italiano con el que jugó en el AC Milan", complemento Yotún.

"Siento que estuvo mucho tiempo en Europa y que, cuando llegó a Orlando, se encontró con muchos sudamericanos y disfrutaba de eso. Por más que era un jugador top, nosotros lo respetábamos, pero también lo vacilábamos y él se sentía vivo. Creo que ahí estaba disfrutando. Lo gocé poco, pero fue lindo jugar con un Balón de Oro", sentenció el actual jugador de Sporting Cristal.

¿En qué temporada coincidieron Yoshimar Yotún y Kaká?

Ambos jugadores pudieron coincidir en 2017; sin embargo, el período que compartieron vestuario fue muy corto, pues para cuando ‘Yoshi’ llegó, el Balón de Oro decidió poner fin a su carrera. No obstante, el brasileño tiene buenas referencias sobre él.

"Hablo Mucho con Yoshi, es un grandísimo jugador y me encanta. No hemos jugado juntos mucho tiempo, pero el tiempo que jugamos juntos yo vi su calidad, la manera que él toca el balón y nos entendíamos muy bien porque es un jugador muy inteligente", fueron sus palabras en aquel momento para el programa D’Enganche, previo al partido entre Perú y Nueva Zelanda por el repechaje rumbo al Mundial Rusia 2018.