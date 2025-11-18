La selección de Rusia está desafiliada de FIFA por los conflictos bélicos. Foto: composición LR/Rusia

Rusia estaría impulsando la creación de un torneo internacional para selecciones que no lograron clasificarse al Mundial 2026, informa el medio ADN Radio. Según esta versión, sería una especie de “Mundial B” dirigido con el objetivo de reunir a equipos desafectados de la Copa del Mundo oficial.

De acuerdo con los reportes, la Federación Rusa de Fútbol (UFR) estaría planeando organizar un campeonato amistoso que convoque a selecciones de distintos continentes que no consiguieron asegurar su lugar en el Mundial 2026. La propuesta incluiría entre 8 y 12 equipos, provenientes de las seis confederaciones, según fuentes citadas por medios deportivos.

Rusia estaría planteando un 'Mundial de los no clasificados'

Aunque el plan todavía estaría en fase inicial, se ha mencionado que algunos partidos podrían disputarse en la ciudad de Washington D.C., lo que le daría al torneo un tinte internacional y simbólico.

Pese a que aún no existe información oficial, algunos de los países mencionados potencialmente para participar son selecciones sudamericanas como Chile, Perú y Venezuela, así como naciones del Caribe, África y otras regiones. Esta información trasciende medios internacionales.

¿Por qué Rusia estaría pensando organizar el 'Mundial de los no clasificados'?

Desde 2022, tras el inicio del conflicto en Ucrania, la selección de Rusia fue suspendida de competencias oficiales. Esa prohibición le impide participar incluso en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Además, pese a la suspensión, autoridades de la UFR han señalado que no pierden la esperanza de volver a integrarse a torneos internacionales.

Para algunos analistas internacionales, más que un mero torneo deportivo, representaría una manera para Rusia de mantener su presencia en el escenario futbolístico internacional, incluso si no puede hacerlo a través de la FIFA.