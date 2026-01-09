La Federación Peruana de Fútbol, de la mano de Jean Ferrari como Director General, sigue ultimando detalles sobre lo que será la elección del nuevo entrenador de la Selección Peruana. El exadministrador de Universitario de Deportes, estuve presente en la Gala de Premiación de la Liga 1 y aclaró los rumores acerca del nuevo DT y la planificación de la 'Bicolor' de cara a las siguiente Eliminatorias.



Jean Ferrari fue entrevistado por el canal de L1 Max y dejó en claro que en claro que no pueden adelantar nada, ya que se encuentran finalizando la etapa de evaluación. "Estamos en etapa de negociación. Este último viaje que hemos hecho ha sido muy fructífero porque ya hemos llegado en la última etapa en la evaluación de los candidatos", indicó el directivo.

Jean Ferrari indicó cómo viene siendo la elección del nuevo DT de la selección peruana

El directivo de la FPF se mostró reacio al decir un nombre en específico como posible técnico de la selección. “Somos muy herméticos en el tema de mencionar nombres por respeto a todos los profesionales. No puedo decir nombres”, indicó para el canal de la Liga 1.

De igual forma se animó a hablar sobre la planificación deportiva que vienen teniendo, donde están en la búsqueda de cerrar partidos amistosos con selecciones de gran nivel. “Estamos elaborando la ruta para tener buenos amistosos y buscamos que se disputen tanto en Estados Unidos, por el tema del Mundial, como en Europa”, mencionó.

¿Cuándo será el siguiente amistoso de la Selección Peruana?

Si bien no se tiene una fecha confirmada para el próximo encuentro de la selección peruana, se conoce que la fecha FIFA más cercana es en marzo y junio. Para ese entonces, la 'Bicolor' ya tendría a su nuevo técnico, el cual deberá aprovechar estos encuentros de preparación con miras a la siguiente Eliminatoria. Por el momento, no se conocen quiénes podrían ser los rivales de Perú, pero se especula que pueden del continente europeo.