Deportes

Españoles se sorprenden con Joao Grimaldo y no entienden por qué aún juega en Letonia: "Me recuerda a Lamine Yamal"

Los hinchas españoles disfrutaron con las mejores jugadas de Joao Grimaldo y le pidieron que deje el fútbol de Letonia para que juegue en LaLiga EA Sports.

Joao Grimaldo registró 5 goles en este 2025 con Riga FC. Foto: composición LR/Dieguito Sumalavia
Joao Grimaldo registró 5 goles en este 2025 con Riga FC. Foto: composición LR/Dieguito Sumalavia

Joao Grimaldo se hizo extrañar en el reciente empate 1-1 de la selección peruana ante Rusia. El extremo fue convocado por Manuel Barreto, pero fue desafectado días después por presentar una lesión. A pesar de ello, el rendimiento de Grimaldo esta temporada ha sido más que gratificante: cosechó 5 goles y brindó 9 asistencias. Sus estadísticas han mejorado en el fútbol europeo y podría dejar Riga FC para dar el gran salto a una liga más competitiva de cara a la próxima temporada.

Por el momento, se desconoce cuál será su futuro. Sin embargo, en España, algunos hinchas ya lo piden para sus equipos después de ver algunas de sus jugadas. Es más, varios aficionados se preguntaron por qué aún sigue jugando en la liga de Letonia.

Perú rescata un agónico empate en Rusia: el equipo de Barreto igualó 1-1 gracias a un golazo de Alex Valera



Españoles piden que Joao Grimaldo deje Letonia y lo comparan con Lamine Yamal

A través de un video en redes sociales, publicado por la cuenta 'Dieguito Sumalavia', hinchas españoles alucinaron al ver jugar a Joao Grimaldo. Uno de ellos aseguró que tiene características de Lamine Yamal, actual estrella del FC Barcelona. "Me recuerda un poco a Lamine Yamal", señaló.

Asimismo, señalaron que Grimaldo podría adaptarse rápidamente en la liga española jugando en equipos como Levante o Granada. "La verdad que bastante bien. O sea, juega muy bien, podría ser una leyenda", "Tiene cositas. Al Levante le vendría muy bien. Soy del Levante y estamos en primera sufriendo por la salvación y yo me lo traería", fueron algunos comentarios en el video.

"¿En la liga de Letonia? ¿Qué hace allí? Yo creo que está para más", "Le he visto cosas. Letonia tampoco 'pinta' mucho. España le pega para mí", "Si quiere mejorar y que luego repercuta en Perú, tiene que venir a una liga europea", "Se le ve que es un buen jugador y que tiene futuro. Un jugador así yo creo que debe estar en ligas superiores", dijeron otros aficionados.

Manuel Barreto lanzó fuerte crítica al césped del estadio por el 1-1 de la selección peruana ante Rusia: No está a la altura



Joao Grimaldo podría la próxima Champions League con Riga FC

El exfutbolista de Sporting Cristal se coronó en lo más alto de la Virsliga 2025 con Riga FC. Este memorable logro le permite disputar la fase previa de la Champions League. Recordemos que Letonia no cuenta con cupo directo para esta competición, por lo que deberá superar a otros equipos para alcanza los grupos del torneo de clubes más importante del mundo.

