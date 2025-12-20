HOYSuscripcion LR Focus

Sporting Cristal goleó 3-0 a Alianza Lima en la final del Torneo Juvenil sub-18 y clasificó a la Copa Libertadores sub-20

Los rimenses se proclamaron campeones con una contundente victoria sobre los íntimos en La Florida. Gracias al título, representarán al Perú en la Copa Libertadores sub-20 2026.

Sporting Cristal ganó la final ante Alianza Lima por un global de 3-0. Foto: Formativo Celeste/X
Sporting Cristal ganó la final ante Alianza Lima por un global de 3-0. Foto: Formativo Celeste/X

Si el 2024 había sido un año para el olvido en las divisiones menores de Sporting Cristal, este 2025 ha resultado ser todo lo contrario. Por la gran final del Torneo Juvenil sub-18, el equipo rimense de dicha categoría acaba de proclamarse campeón tras vencer a Alianza Lima, con lo cual aseguró también la clasificación a la Copa Libertadores sub-20 del 2026.

El duelo de vuelta, disputado este sábado en La Florida, terminó con una contundente goleada 3-0 a favor del equipo dirigido por Rubén Díaz con tantos de vía Lionel Herrera (34'), Fabio Quiroz (83') y Josemaría Mellán (88'). Los celestes solo necesitaban una victoria para quedarse con el título, pues el partido de ida había terminado empatado.

El club rimense terminó primero en la tabla general. Foto: Sporting Cristal

El club rimense terminó primero en la tabla general. Foto: Sporting Cristal

PUEDES VER: Cristal y Alianza Lima podrían volver a jugar por Copa Libertadores: el peculiar sorteo del club rimense para la fase 2

lr.pe

Con este abultado resultado, Cristal se cobró la revancha por la final del Torneo Clausura, en la cual cayó frente a Alianza por un marcador global de 4-3. Para esta nueva definición, los cerveceros se reforzaron con Maxloren Castro, futbolista del plantel principal, una apuesta que terminó dándole buenos frutos.

Sporting Cristal jugará Liga 3 y Copa Libertadores sub-20

Hace algunas semanas, los bajopontinos ya habían asegurado su ascenso a la Liga 3 (tercera división) del próximo año. En el 2024, la escuadra entonces dirigida por Iván Bulos falló al tratar de conseguir el pase a la recién creada categoría, a diferencia de otros clubes grandes cuyas filiales sí lo consiguieron, como Universitario y Alianza.

En cuanto a la Libertadores sub-20, Sporting Cristal fue el último equipo que selló su clasificación para la temporada 2026 y hará su regreso luego de dos años. Hasta ahora, los de La Florida han participado en cuatro ediciones, pero todavía no saben lo que es pasar de la fase de grupos.

