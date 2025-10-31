HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Real Madrid vs Valencia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver a Kylian Mbappé por LaLiga de España?

Real Madrid recibirá al Valencia en el Bernabéu por una nueva jornada de LaLiga. Los blancos buscan imponerse para extender la ventaja de 5 puntos que tienen sobre el Barcelona. Conoce AQUÍ todos los detalles.

Ambos equipos llegan a este partido tras ganar. Foto: composición LR
Ambos equipos llegan a este partido tras ganar. Foto: composición LR

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Valencia EN VIVO HOY por la jornada 11 de LaLiga? El encuentro se disputará este sábado 1 de noviembre desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Santiago Bernabéu y será transmitido por la señal de DSports y DGO. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la antesala y las principales incidencias en la web de La República Deportes.

Los de Xabi Alonso llegan a tope a este partido tras vencer al Barcelona en el clásico español en la jornada pasada. Los blancos, primeros en la clasificación, se impusieron 2-1 con goles de Mbappé y Bellingham, y le sacaron 5 puntos de ventaja a los culés en la tabla.

Valencia, ubicado en el puesto 18 con 9 puntos, llega a este partido tras golear 5-0 a Maracena por la primera ronda de la Copa del Rey. En su última presentación en el torneo doméstico, los blanquinegros perdieron 2-0 frente al Villarreal.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Valencia?

El Real Madrid vs Valencia por la liga española se jugará desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países:

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Valencia?

En Sudamérica, el Real Madrid vs Valencia estará a cargo de la señal DSports y la plataforma streaming DGO. En España, el duelo será transmitido por M+ LaLiga, LaLiga TV Bar. En Estados Unidos, el cotejo se podrá ver a través de ESPN Deportes, ESPN+ Plus y en México, irá por Sky Sports.

Real Madrid vs Valencia: alineaciones posibles

Así formarían ambos equipos para este encuentro liguero.

  • Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Mastantuono, Vinicius y Mbappé.
  • Valencia: Agirrezabala, Thierry, Tárrega, Copete, Gayá, Pepelu, Javi Guerra, Rioja, Diego López, Hugo Duro y Danjuma.

¿Cómo ver Real Madrid vs Valencia ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Real Madrid vs Valencia por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este encuentro . En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.

