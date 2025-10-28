Edison Flores regresó a Universitario en junio del 2023 tras su paso por la Liga MX. Foto: composición LR/captura de TikTok/Liga 1

Edison Flores regresó a Universitario en junio del 2023 tras su paso por la Liga MX. Foto: composición LR/captura de TikTok/Liga 1

El último fin de semana, Universitario se coronó tricampeón nacional tras superar a ADT en calidad de visita por el Torneo Clausura 2025. Con este título, la 'U' alcanzó la estrella número 29 en su palmarés y se mantiene como el equipo más ganador del fútbol peruano. Las celebraciones tras consagrarse monarcas del balompié nacional se han dado a través de diversas maneras. Algunos jugadores han compartido estos momentos de diversión a través de lives en redes sociales. Un hecho que no pasó desapercibido fue lo manifestado por Edison Flores a los aficionados cremas, declaraciones que podrían hacer referencia a la frustrada llegada de Raúl Ruidíaz al club.

Durante un directo en TikTok, el volante nacional contó que fue el mismo quien se puso a disposición de la 'U' para concretar su regreso. Asimismo, remarcó que si el club decidía buscarlo, él tenía claro que iba a aceptar y no negarse.

Edison Flores y su indirecta a Raúl Ruidíaz tras conseguir el tricampeonato

"A mí no me buscaron ah. Yo me puse a disposición de Universitario", comenzó diciendo. Luego, agregó: "Si me buscan, yo acepto. No rechazo ah. No rechazo", remarcó.

Muchos han interpretado estas palabras como una indirecta a Raúl Ruidíaz, quien tras unas negociaciones complicadas con la directiva merengue terminó fichando por Atlético Grau.

¿Hasta cuando tiene contrato Edison Flores con Universitario?

El mediocampista nacional regresó a Ate en junio del 2023 tras su paso por Atlas de la Liga MX y se vinculó, en un principio, hasta diciembre del 2024. Luego, extendió su contrato hasta finales del 2028.