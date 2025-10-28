HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Fútbol Peruano

¿Indirecta a Raúl Ruidíaz? Edison Flores y su firme mensaje tras tricampeonato con Universitario: "Si me buscan, acepto, no rechazo ah"

El popular 'Orejas' lanzó una picante frase en medio de las celebraciones de Universitario por alcanzar su título 29 en el fútbol peruano.

Edison Flores regresó a Universitario en junio del 2023 tras su paso por la Liga MX. Foto: composición LR/captura de TikTok/Liga 1
Edison Flores regresó a Universitario en junio del 2023 tras su paso por la Liga MX. Foto: composición LR/captura de TikTok/Liga 1

El último fin de semana, Universitario se coronó tricampeón nacional tras superar a ADT en calidad de visita por el Torneo Clausura 2025. Con este título, la 'U' alcanzó la estrella número 29 en su palmarés y se mantiene como el equipo más ganador del fútbol peruano. Las celebraciones tras consagrarse monarcas del balompié nacional se han dado a través de diversas maneras. Algunos jugadores han compartido estos momentos de diversión a través de lives en redes sociales. Un hecho que no pasó desapercibido fue lo manifestado por Edison Flores a los aficionados cremas, declaraciones que podrían hacer referencia a la frustrada llegada de Raúl Ruidíaz al club.

Durante un directo en TikTok, el volante nacional contó que fue el mismo quien se puso a disposición de la 'U' para concretar su regreso. Asimismo, remarcó que si el club decidía buscarlo, él tenía claro que iba a aceptar y no negarse.

PUEDES VER: 'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: '¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa'

lr.pe

Edison Flores y su indirecta a Raúl Ruidíaz tras conseguir el tricampeonato

"A mí no me buscaron ah. Yo me puse a disposición de Universitario", comenzó diciendo. Luego, agregó: "Si me buscan, yo acepto. No rechazo ah. No rechazo", remarcó.

Muchos han interpretado estas palabras como una indirecta a Raúl Ruidíaz, quien tras unas negociaciones complicadas con la directiva merengue terminó fichando por Atlético Grau.

PUEDES VER: Jairo Concha lanza ‘dardo’ a exdirectivo de Alianza Lima tras conseguir el tricampeonato con Universitario: 'Gracias a Marioni estoy acá'

lr.pe

¿Hasta cuando tiene contrato Edison Flores con Universitario?

El mediocampista nacional regresó a Ate en junio del 2023 tras su paso por Atlas de la Liga MX y se vinculó, en un principio, hasta diciembre del 2024. Luego, extendió su contrato hasta finales del 2028.

Notas relacionadas
Universitario muestra su orgullo tras alcanzar histórico récord en la Liga 1: "El debate ya no existe más"

Universitario muestra su orgullo tras alcanzar histórico récord en la Liga 1: "El debate ya no existe más"

LEER MÁS
Eddie Fleischman se rinde a Universitario tras histórico tricampeonato: "No se le puede discutir su condición de legitimo campeón"

Eddie Fleischman se rinde a Universitario tras histórico tricampeonato: "No se le puede discutir su condición de legitimo campeón"

LEER MÁS
Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

LEER MÁS
Jairo Concha lanza ‘dardo’ a exdirectivo de Alianza Lima tras conseguir tricampeonato con Universitario: “Gracias a Marioni estoy acá”

Jairo Concha lanza ‘dardo’ a exdirectivo de Alianza Lima tras conseguir tricampeonato con Universitario: “Gracias a Marioni estoy acá”

LEER MÁS
Alex Valera minimiza cruce con Hernán Barcos tras conseguir el tricampeonato con Universitario: "Al día siguiente me dedico a entrenar"

Alex Valera minimiza cruce con Hernán Barcos tras conseguir el tricampeonato con Universitario: "Al día siguiente me dedico a entrenar"

LEER MÁS
'Flaco' Granda y su categórico calificativo a Universitario tras lograr el tricampeonato: "Como los grandes equipos europeos"

'Flaco' Granda y su categórico calificativo a Universitario tras lograr el tricampeonato: "Como los grandes equipos europeos"

LEER MÁS
Revelan que Universitario quiere a Diego Romero de vuelta y Sebastián Britos podría irse a otro club peruano: "No ha cerrado las puertas"

Revelan que Universitario quiere a Diego Romero de vuelta y Sebastián Britos podría irse a otro club peruano: "No ha cerrado las puertas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Dónde hay cierre de calles por la procesión del Señor de los Milagros? Revisa las rutas alternas

Gremios anuncian paro de transportistas este 4 de noviembre en Lima y Callao tras aumento de extorsiones

[YouTube FPF, En Vivo] Perú vs Panamá HOY en DIRECTO por el amistoso internacional: la visita se pone en ventaja

Fútbol Peruano

Revelan que Universitario quiere a Diego Romero de vuelta y Sebastián Britos podría irse a otro club peruano: "No ha cerrado las puertas"

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

Jairo Concha lanza ‘dardo’ a exdirectivo de Alianza Lima tras conseguir tricampeonato con Universitario: “Gracias a Marioni estoy acá”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí pactó con Patricia Benavides para liberar a exgobernador de Somos Perú, asegura Jaime Villanueva

Pedro Castillo anuncia su respaldo a la precandidatura presidencial de Juntos por el Perú durante juicio oral

Jueces expulsan a abogado de Betssy Chávez del juicio oral y este responde: "Nos volvemos a ver en democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025