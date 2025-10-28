¿Indirecta a Raúl Ruidíaz? Edison Flores y su firme mensaje tras tricampeonato con Universitario: "Si me buscan, acepto, no rechazo ah"
El popular 'Orejas' lanzó una picante frase en medio de las celebraciones de Universitario por alcanzar su título 29 en el fútbol peruano.
El último fin de semana, Universitario se coronó tricampeón nacional tras superar a ADT en calidad de visita por el Torneo Clausura 2025. Con este título, la 'U' alcanzó la estrella número 29 en su palmarés y se mantiene como el equipo más ganador del fútbol peruano. Las celebraciones tras consagrarse monarcas del balompié nacional se han dado a través de diversas maneras. Algunos jugadores han compartido estos momentos de diversión a través de lives en redes sociales. Un hecho que no pasó desapercibido fue lo manifestado por Edison Flores a los aficionados cremas, declaraciones que podrían hacer referencia a la frustrada llegada de Raúl Ruidíaz al club.
Durante un directo en TikTok, el volante nacional contó que fue el mismo quien se puso a disposición de la 'U' para concretar su regreso. Asimismo, remarcó que si el club decidía buscarlo, él tenía claro que iba a aceptar y no negarse.
Edison Flores y su indirecta a Raúl Ruidíaz tras conseguir el tricampeonato
"A mí no me buscaron ah. Yo me puse a disposición de Universitario", comenzó diciendo. Luego, agregó: "Si me buscan, yo acepto. No rechazo ah. No rechazo", remarcó.
Muchos han interpretado estas palabras como una indirecta a Raúl Ruidíaz, quien tras unas negociaciones complicadas con la directiva merengue terminó fichando por Atlético Grau.
¿Hasta cuando tiene contrato Edison Flores con Universitario?
El mediocampista nacional regresó a Ate en junio del 2023 tras su paso por Atlas de la Liga MX y se vinculó, en un principio, hasta diciembre del 2024. Luego, extendió su contrato hasta finales del 2028.