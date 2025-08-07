HOY

Deportes

Cerro Porteño vs Nacional EN VIVO por la Primera División de Paraguay:¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la jornada 7?

Cerro Porteño se enfrenta a Nacional este viernes 8 de agosto en el Estadio La Nueva Olla. En un partido correspondiente a la fecha 7 de la Primera División de Paraguay.

Cerro Porteño vs Nacional EN VIVO por la Primera División de Paraguay. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Cerro Porteño vs Nacional EN VIVO por la Primera División de Paraguay. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Cerro Porteño se enfrenta a Nacional EN VIVO y DIRECTO este viernes 8 de agosto, en lo que promete ser un partidazo por la fecha 7 de la Primera División de Paraguay. Ambos equipos se verán las caras en el Estadio La Nueva Olla. El encuentro genera gran expectativa entre los hinchas, ya que ambos se encuentran en lo alto de la tabla de posiciones.

‘El Ciclón’, que lidera con 16 puntos, quiere seguir sumando para alejarse de sus perseguidores. Por su parte, los ‘Tricolores’, que cuentan con 11 puntos y ocupan el tercer lugar, saldrán en busca de la victoria para seguir escalando y meterle presión a los líderes.

¿A qué hora juega Cerro Porteño vs. Nacional por la Primera División de Paraguay?

El encuentro está programado para las 4.30 p. m. (hora peruana). A continuación, el horario para los demás países del continente.

  • Argentina – 6.30 p. m.
  • Bolivia – 5.30 p. m.
  • Brasil – 6.30 p. m.
  • Chile – 6.30 p. m.
  • Colombia – 4.30 p. m.
  • Ecuador – 4.30 p. m.
  • Paraguay – 5.30 p. m.
  • Uruguay – 6.30 p. m.
  • Venezuela – 5.30 p. m.

¿Dónde ver Cerro Porteño vs Nacional?

El encuentro entre Cerro Porteño vs Nacional podrá seguirse a través de la señal de Tigo Sports en DirecTV. Esta es la lista para otros países.

  • Canadá – Fanatiz Canada
  • Paraguay – Tigo Sports Paraguay
  • Puerto Rico – Fanatiz USA
  • EE. UU. – Fanatiz USA

Últimos enfrentamientos entre Cerro Porteño contra Nacional

  • Nacional Asunción 1-3 Cerro Porteño | 15.04.25
  • Cerro Porteño 3-1 Nacional Asunción | 01.02.25
  • Nacional Asunción 2-2 Cerro Porteño | 10.11.24
  • Cerro Porteño 2-1 Nacional Asunción | 27.08.24
  • Nacional Asunción 0-2 Cerro Porteño | 05.06.24
