Cerro Porteño vs Sol de América EN VIVO por Copa Paraguay: horario y canal de TV para ver el partido

Cerro Porteño vs Sol de América en vivo juegan por los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. Ambas escuadras se verán las caras este martes 7 de octubre, a partir de las 7.00 p. m. (hora praguaya), en el Estadio ueno Luis Alberto Salinas Tanasio. La transmisión del cotejo estará a cargo de la señal de Tigo Sports; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs Sol de América?

En territorio paraguayo, el encuentro Cerro Porteño vs Sol de América arrancará a las 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 5.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 p. m. (miércoles 8)

¿Qué canal transmite Cerro Porteño vs Sol de América?

La transmisión por TV del Cerro Porteño vs Sol de América estará a cargo del canal Tigo Sports, señal deportivo que cuenta con los derechos de la mayoría de encuentros del fútbol paraguayo.

¿Dónde sintonizar Cerro Porteño vs Sol de América vía Tigo Sports?

Tigo Star: canal 507 (SD) y 1507 (HD)

Sur Multimedia: canal 15 (analógico), 107 (digital) y 709 (HD)

TV Cable Conexión: canal 24 (analógico)

Mi Cable: canal 25 (analógico), 103 (digital) y 711 (HD).

¿Cómo ver Cerro Porteño vs Sol de América ONLINE?

Si no quieres perderte el Cerro Porteño vs Sol de América por internet, ingresa a la página web de Tigo Sports con tu número de cliente o descarga la app de este canal (disponible solo en Paraguay). En caso de que no tengas acceso a ninguna de estas vías, también puedes informarte a través de La República Deportes.

Cerro Porteño vs Sol de América: pronóstico

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este cotejo. El Ciclón es favorito.