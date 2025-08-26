HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     
Deportes

Cerro Porteño vs Pastoreo EN VIVO por la Copa Paraguay 2025: ¿a qué hora y dónde ver online el partido?

En el Estadio ueno Luis Alberto Salinas Tanasio, Cerro Porteño se enfrentará a Pastoreo Fútbol Club en los 16avos de final de la Copa Paraguay este miércoles 27 de agosto.

Cerro Porteño vs Pastoreo EN VIVO y DIRECTO por la Copa Paraguay 2025. Foto: composición LR
Cerro Porteño vs Pastoreo EN VIVO y DIRECTO por la Copa Paraguay 2025. Foto: composición LR

Cerro Porteño se medirá ante Pastoreo Fútbol Club en un duelo atractivo por los 16avos de final de la Copa Paraguay, programado para este miércoles 27 de agosto. El equipo dirigido por Diego Martínez parte como principal candidato a quedarse con la victoria, aunque no está exento de la posibilidad de complicarse en esta serie.

Por otro lado, Francisco Arguello, técnico de Pastoreo, destacó en la previa que el grupo llega con buenas sensaciones y que les remarcó a sus futbolistas la importancia de este tipo de partidos, que todos desean disputar. Recordó además el triunfo que se les escapó frente a Sol de América, aunque resaltó que, pese a ello, el ánimo es positivo. Asimismo, aseguró que su equipo no tiene nada que guardar y que, por el contrario, hay mucho por ganar.

PUEDES VER: Reimond Manco recordó su 'secuestro' en México tras involucrarse con una mujer de la mafia: "Me dieron 5 horas para dejar el país"

lr.pe

¿Cuándo juega Cerro Porteño vs Pastoreo?

El encuentro está programado para este miércoles 27 y se llevará a cabo en el Estadio ueno Luis Alberto Salinas Tanasio.

¿A qué hora juega Cerro Porteño contra Pastoreo?

El encuentro entre Cerro Porteño contra Pastoreo por la Copa Paraguay 2025 está programada para empezar desde las 4.30 p.m. (hora peruana). A continuación, la programación para otros países.

  • Perú, Colombia, Ecuador | 4.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile | 5.30 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil | 6.30 p. m.

¿Dónde ver Cerro Porteño versus Pastoreo?

En Paraguay, el encuentro estará disponible por las señales Tigo Sports+ y Tigo Sports++, además de su aplicación oficial. Mientras que en Argentina, la transmisión se podrá seguir a través de uno de los paquetes premium de DIRECTV. Además, podrás seguir todas las incidencias del encuentro aquí en La República Deportes.

PUEDES VER: Burnley dejó categórico comentario tras el primer gol de Oliver Sonne en Inglaterra: "Poniéndonos el..."

lr.pe

Entradas paras el Cerro Porteño vs Pastoreo

  • Gradería — Gs. 30 Mil
  • Platea — Gs. 40 Mil
  • Preferencia — Gs. 50 Mil
Notas relacionadas
Nacional no pudo con Cerro Porteño en su vista por la jornada 7 de la liga paraguaya

Nacional no pudo con Cerro Porteño en su vista por la jornada 7 de la liga paraguaya

LEER MÁS
Cerro Porteño derrotó a Olimpia 3-2 por el superclásico de Paraguay

Cerro Porteño derrotó a Olimpia 3-2 por el superclásico de Paraguay

LEER MÁS
Cerro Porteño derrotó 3-1 a General Caballero por la fecha 1 del Torneo Clausura de Paraguay

Cerro Porteño derrotó 3-1 a General Caballero por la fecha 1 del Torneo Clausura de Paraguay

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reimond Manco recordó su 'secuestro' en México tras involucrarse con una mujer de la mafia: "Me dieron 5 horas para dejar el país"

Reimond Manco recordó su 'secuestro' en México tras involucrarse con una mujer de la mafia: "Me dieron 5 horas para dejar el país"

LEER MÁS
Eddie Fleischman respaldó a Hernán Barcos tras declaraciones y fulminó a Álex Valera con tajante argumento: "Desubicado"

Eddie Fleischman respaldó a Hernán Barcos tras declaraciones y fulminó a Álex Valera con tajante argumento: "Desubicado"

LEER MÁS
Revelan el firme motivo por el que Christian Cueva no habría sido convocado a la selección peruana: "No lo quieren porque..."

Revelan el firme motivo por el que Christian Cueva no habría sido convocado a la selección peruana: "No lo quieren porque..."

LEER MÁS
Ver Nacional vs Huracán FC HOY EN VIVO por la Copa AUF Uruguay 2025: gol de Christian Ebere para el Bolso

Ver Nacional vs Huracán FC HOY EN VIVO por la Copa AUF Uruguay 2025: gol de Christian Ebere para el Bolso

LEER MÁS
Filtran video de Pedro Aquino poniéndose la camiseta de Universitario tras el clásico ante Alianza Lima: Archimbaud tuvo peculiar reacción

Filtran video de Pedro Aquino poniéndose la camiseta de Universitario tras el clásico ante Alianza Lima: Archimbaud tuvo peculiar reacción

LEER MÁS
Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Hernán Barcos aconseja a Gremio sobre Erick Noriega y su posición en el campo: "Le gusta jugar más en..."

Deportes

Hernán Barcos aconseja a Gremio sobre Erick Noriega y su posición en el campo: "Le gusta jugar más en..."

Con Guillermo Viscarra, Bolivia presentó su lista de convocados para buscar el repechaje al Mundial

Reimond Manco lapida a Hernán Barcos por llevar la discusión con Alex Valera fuera de la cancha: "Ahí la ca***"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota