Cerro Porteño se medirá ante Pastoreo Fútbol Club en un duelo atractivo por los 16avos de final de la Copa Paraguay, programado para este miércoles 27 de agosto. El equipo dirigido por Diego Martínez parte como principal candidato a quedarse con la victoria, aunque no está exento de la posibilidad de complicarse en esta serie.

Por otro lado, Francisco Arguello, técnico de Pastoreo, destacó en la previa que el grupo llega con buenas sensaciones y que les remarcó a sus futbolistas la importancia de este tipo de partidos, que todos desean disputar. Recordó además el triunfo que se les escapó frente a Sol de América, aunque resaltó que, pese a ello, el ánimo es positivo. Asimismo, aseguró que su equipo no tiene nada que guardar y que, por el contrario, hay mucho por ganar.

¿Cuándo juega Cerro Porteño vs Pastoreo?

El encuentro está programado para este miércoles 27 y se llevará a cabo en el Estadio ueno Luis Alberto Salinas Tanasio.

¿A qué hora juega Cerro Porteño contra Pastoreo?

El encuentro entre Cerro Porteño contra Pastoreo por la Copa Paraguay 2025 está programada para empezar desde las 4.30 p.m. (hora peruana). A continuación, la programación para otros países.

Perú, Colombia, Ecuador | 4.30 p. m.

| 4.30 p. m. Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile | 5.30 p. m.

| 5.30 p. m. Argentina, Uruguay, Brasil | 6.30 p. m.

¿Dónde ver Cerro Porteño versus Pastoreo?

En Paraguay, el encuentro estará disponible por las señales Tigo Sports+ y Tigo Sports++, además de su aplicación oficial. Mientras que en Argentina, la transmisión se podrá seguir a través de uno de los paquetes premium de DIRECTV. Además, podrás seguir todas las incidencias del encuentro aquí en La República Deportes.

Entradas paras el Cerro Porteño vs Pastoreo