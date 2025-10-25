André Carrillo sorprendió a todos en Brasil con su aparición de titular en el triunfo de Corinthians sobre Vitória. Luego de ser operado por una dura lesión en los ligamentos del tobillo izquierdo, el entrenador Dorival Júnior afirmó que no contaría con el peruano hasta fin de año; sin embargo, la 'Culebra' registró una sorprendente recuperación y volvió a sumar minutos.

Al finalizar el compromiso, la prensa brasileña evaluó el desempeño que tuvo el ahora volante de la selección peruana. Si bien remarcaron su regreso a los campos de juego, no dudaron en cuestionar su falta de rodaje.

Prensa brasileña no perdonó a André Carrillo tras inesperado regreso

André Carrillo empezó de titular en la victoria 1-0 de Corinthians contra Vitória por la jornada 30 del Brasileirao. El peruano fue reemplazado por Charles, autor del único gol, a los 62 minutos del complemento.

"Regresó al equipo. Jugó toda la primera parte y otros 15 minutos de la segunda, mostrando una mejoría física, pero aún le falta la calidad técnica que tuvo antes. Tendrá que encontrar la manera de volver", señalaron en su página web el medio GeGlobo.

¿Cuándo será el próximo partido de André Carrillo?

André Carrillo tendrá que prepararse para un duelo muy especial frente a su compatriota Erick Noriega. El 'Timao' recibirá a Gremio de Porto Alegre el domingo 2 de noviembre en el Neo Química Arena. El duelo entre gigantes brasileños se encuentra pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora brasileña).

¿André Carrillo dejará Corinthians en el 2026?

Al ser consultado sobre su permanencia en Corinthians, el extremo de 34 descartó que tenga alguna oferta de otra equipo del balompié brasileño.

"Tengo contrato y, sinceramente, estoy muy contento aquí. No he recibido ninguna oferta (del Inter), y los entrenadores Ramón y Emiliano no me han dicho nada. Hablo con ellos casi a diario. Tenemos muy buena relación. No ha habido ningún contacto al respecto. Estoy muy contento aquí", indicó en diálogo con Globo Esporte.