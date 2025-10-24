Alianza Lima ya piensa en la temporada 2026. El conjunto blanquiazul ha quedado fuera de la lucha por el título nacional y ahora está enfocado en asegurar el segundo lugar en la tabla acumulada. Asimismo, la directiva íntima empezó a buscar a sus próximos fichajes y uno de ellos llegaría directamente desde el fútbol venezolano. Se trata de Darwin Machís, delantero de 32 años que llegaría para la próxima campaña con la consigna de ser la competencia directa de Hernán Barcos y Paolo Guerrero.

Como se conoce, el 'Pirata' y el 'Depredador' renovarían una temporada más con Alianza, pero tendrían un papel secundario en el esquema de Néstor Gorosito. En esta figura, la presencia de Machís, quien ha jugado más de 10 años en Europa, sería importante para afrontar la Copa Libertadores.

Alianza Lima quiere a Darwin Machís para la temporada 2026

La información sobre el interés de Alianza Lima por Machís la brindó el periodista Michael Succar. En la última edición del programa 'Mano a mano', el comunicador aseguró que la dirigencia victoriana quiere al venezolano, quien hoy se encuentra jugando en su país.

"El futbolista que interesa a Alianza Lima para la próxima temporada, para jugar como atacante por fuera, es el venezolano Darwin Machís. Después de más de diez temporadas en Europa, ha regresado a la liga local de su país y actualmente milita en la Universidad Central de Venezuela", informó.

¿En qué clubes ha jugado Darwin Machís?

A sus 32 años, Darwin Machís actualmente representa los colores de la Universidad Central de Venezuela. Sin embargo, tiene una amplia experiencia en el extranjero, concretamente en el fútbol español.