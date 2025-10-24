HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Franco Velazco resta importancia a reclamos desde Alianza Lima y advierte: “Con 12 puntos de diferencia, no hay injusticia”

El administrador de Universitario señaló que el club está centrado en sus objetivos y que no desea entrar en polémicas, resaltando que se vienen preparando para su partido frente a ADT.

El administrador de Universitario salió a responder sobre los cuestionamiento de Alianza Lima. Foto: composición LR/Movistar Deportes

Franco Velazco salió a responder los reclamos que vienen desde Alianza Lima. El administrador de Universitario de Deportes fue abordado por los periodistas, quienes no dudaron en consultar sobre las declaraciones procedentes de la tienda blanquiazul, como las de Néstor Gorosito, quien en una reciente conferencia de prensa señaló que en el torneo local “la cancha no está igual para todos”.

Tras esto, Velazco indicó que en la ‘U’ se vienen enfocando en sus objetivos y que prefieren no entrar en polémicas, pues en unos días tendrán el partido frente a ADT. Además, señaló que Alianza debería centrarse en su club, pues existen 12 puntos de diferencia, resaltando el trabajo que han realizado para alcanzar este gran objetivo.

¿Qué dijo Franco Velazco sobre los reclamos desde Alianza Lima?

En un primer momento,Velazco se refirió a los objetivos de Universitario señalando que se encuentran concentrados en el partido contra ADT.

"Son situaciones propias del fútbol, no queremos entrar en polémica. Este domingo tenemos un partido importante y se puede dar el campeonato a favor de Universitario de Deportes. En 72 horas tenemos un duelo difícil, que tenemos que superar y tenemos que asegurar los resultados", explicó.

"Con 12 puntos de diferencia, no creo que haya algún tipo de injusticia ni interferencia. Ellos (Alianza Lima) deberían preocuparse por su propio club. Tener 12 puntos de diferencia demuestra que nosotros hemos hecho las cosas bien", señaló el administrador de la 'U', sobre las recientes declaraciones desde el conjunto íntimo.

¿Cuándo juega Universitario de Deportes?

Universitario, tras su victoria frente a Sporting Cristal, ahora deberá enfrentarse a ADT de Tarma en el Estadio Unión de Tarma, este domingo 26 desde las 3.30 p. m. (hora peruana).

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario36141130269+17
2Cusco FC26138232112+9
3Alianza Lima24147342316+7
4Sporting Cristal2212643219+12
5FBC Melgar21155642015+5
6ADT211363417170
7Deportivo Garcilaso211456317170
8Comerciantes Unidos19135441517-2
9Cienciano18135351917+2
10Los Chankas18126061524-9
11Alianza Atlético1613445119+2
12Sport Huancayo151443724240
13Atlético Grau15134361617-1
14Sport Boys15144371219-7
15Alianza Universidad13134181526-11
16Juan Pablo II College1113256916-7
17Ayacucho FC11133281121-10
18UTC9132381118-7
19Deportivo Binacional00000000
