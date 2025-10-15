Colombia vs Argentina EN VIVO HOY: alineaciones y canal de TV para ver la semifinal del Mundial sub-20

Colombia y Argentina se enfrentarán en el Estadio Nacional de Santiago por el boleto a la final del Mundial sub-20. Foto: DSports

¿Dónde ver Colombia vs Argentina en vivo? Ambos equipos se enfrentan hoy, miércoles 15 de octubre, por las semifinales del Mundial sub-20 2025. El decisivo cotejo tendrá lugar en el Estadio Nacional de Santiago (Chile), a partir de las 6.00 p. m. (hora colombiana y peruana) y 8.00 p. m. (hora argentina), y la transmisión estará a cargo de las señales de Caracol TV, RCN y TyC Sports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

El vencedor de esta apasionado encuentro entre potencias sudamericanas se verá las caras contra el ganador de la serie entre Francia y Marruecos en la definición del torneo.

Horarios del Colombia vs Argentina sub-20

El partidazo entre los cafeteros y la Albiceleste empieza a las 6.00 p. m. de Colombia y Perú (8.00 p. m. de Argentina) Para otros países, consulta la guía de horarios.

Costa Rica, México: 5.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Venezuela: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (jueves 16)

Canal de TV para el Colombia vs Argentina sub-20

La transmisión del Colombia vs Argentina Sub 20 se podrá ver por las pantallas de Caracol TV y RCN en territorio cafetero, canales de señal abierta. Por su parte, en suelo argentino puedes seguirlo vía TyC Sports. Otra opción es a través de DSports, canal que cuenta con los derechos de transmisión del certamen internacional.

Perú: América TVGo, DSports

Argentina: TyC Sports, DSports

Chile: ChileVision, DSports

Colombia: Caracol, RCN, DSports

Estados Unidos: Telemundo, Fox Sports, NBC Universo

México: Amazon Prime Video, TUDN, ViX

Panamá: TV Max, TUDN, RPC, Tico Sports.

¿Dónde ver ver Colombia vs Argentina sub-20 ONLINE?

Para que no te pierdas el Colombia vs Argentina sub-20 por internet, suscríbete al servicio de straming DGO, en cuya plataforma podrás acceder a todos los partidos de este Mundial 2025. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto en la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

Colombia vs Argentina sub-20: pronóstico

La selección argentina sub-20 parte como favorito para vencer en las semifinales del Mundial de la categoría al representativo de Colombia.