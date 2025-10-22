Real Madrid venció 1-0 a la Juventus con tanto de Jude Bellingham y es uno de los líderes de la Champions League

En un compromiso lleno de emociones, el Real Madrid pudo conseguir una importante victoria ante la Juventus (1-0) en este cierre de la jornada 3 de la UEFA Champions League. Al cuadro español le bastó un solitario gol de Jude Bellingham para seguir manteniéndose como uno de los líderes de la competición con 9 puntos junto al PSG, Bayern Múnich, Inter y Arsenal.

Fueron los italianos los encargados de contar con las opciones más claras, pero el golero belga Thibaut Courtois se transformó en la figura al detener los remates en reiteradas ocasiones y mantener su arco en cero. En el complemento Dušan Vlahović también tuvo dos mano a mano, pero el ‘1’ belga estuvo enorme

Para el complemento llegaría el gol de la tranquilidad. Un buen disparo de Vinícius Jr. chocó en el palo y en el rebote apareció Bellingham (57’) como un ‘9’ y empujar el balón con su pierna izquierda.

El Real Madrid siguió generando ocasiones de gol, pero ahora sería el turno del golero de la Juventus en hacerse gigante y ahogar el grito de gol en más de una oportunidad. Los de la ‘Casa Blanca’ se tuvieron que contentar con el 1-0 y ahora se mete de lleno en el superclásico de LaLiga este domingo ante el Barcelona (10:15 a.m.).

Otros resultados de hoy: Athletic Club 3-1 Qarabag, Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt, Chelsea 5-0 Ajax, Sporting Lisboa 2-1 Marsella, Monaco 0-0 Tottenham, Atalanta 0-0 Slavia Praga, Eintracht Frankfurt 1-5 Liverpool y Bayern Múnich 4-0 Brujas.