Los jugadores de Universitario ya entrenan en Campo Mar con miras al inicio de la temporada 2026. | Foto: Jazmín Ceras/composición LR

Los jugadores de Universitario ya entrenan en Campo Mar con miras al inicio de la temporada 2026. | Foto: Jazmín Ceras/composición LR

Universitario de Deportes ya se prepara para afrontar su campaña en la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. Bajo la dirección técnica del español Javier Rabanal, el cuadro crema entrena en el complejo deportivo de Lurín, Campo Mar, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio de la temporada y competir al máximo nivel en ambos torneos.

En medio de la expectativa que genera el conjunto 'estudiantil', Universitario ha confirmado que disputará tres amistosos de pretemporada antes de su debut en la Liga 1. Los cremas buscarán revalidar su título como campeones nacionales y alcanzar el ansiado tetracampeonato.

Estos son los partidos amistosos que sostendrá Universitario en la pretemporada 2026. Foto: Universitario

¿Quiénes serán los rivales de Universitario en la pretemporada 2026?

Desde el 5 de enero, los jugadores de Universitario iniciaron la pretemporada luego de pasar los exámenes médicos. Un día después, realizaron su primera sesión de entrenamiento en el complejo deportivo de Campo Mar, con miras a definir el equipo titular del estratega español.

Para agilizar todos los detalles de la planificación, el comando técnico encabezado por Javier Rabanal trabaja de manera coordinada con la administración presidida por Franco Velazco, con el objetivo de definir a los rivales idóneos que aseguren una preparación óptima de cara a la temporada 2026.

Por ello, Universitario de Deportes ya definió a sus rivales para la pretemporada, incluyendo su partido de presentación frente a toda la multitud, programado para el 24 de enero en el Estadio Monumental ante la Universidad de Chile.

Universitario vs Sport Boys (17 de enero / 10:30 a. m / Campo Mar)

Universitario vs Melgar (20 de enero / 10:30 a. m / Estadio Monumental)

Universitario vs Universidad de Chile (24 de enero / 20:00 p. m / Estadio Monumental)

Cabe recordar que los dos primeros partidos de preparación, ante Sport Boys y Melgar, se jugarán a puertas cerradas, tanto en Campo Mar como en el Estadio Monumental.

¿Por qué Universitario solo jugará un partido amistoso con público?

De acuerdo con las declaraciones del administrador del cuadro 'crema', Franco Velazco, la decisión de disputar un único partido con público —el de la 'Noche Crema' frente a la Universidad de Chile— responde exclusivamente a una disposición del entrenador español Javier Rabanal. Esta decisión busca contar con las facilidades necesarias para que no se juegue el tiempo reglamentario completo (dos tiempos de 90 minutos) y se puedan probar distintas variantes.

“El profesor, en la conferencia de prensa, nos informó que está muy interesado en el trabajo diario. Aunque se realizarán algunos partidos amistosos, estos serán internos en Campo Mar o, probablemente, a puerta cerrada. El único amistoso organizado y abierto al público será el partido contra la Universidad de Chile, programado con motivo de la Noche Crema. El profesor ha mostrado un interés especial en priorizar el trabajo de campo”, declaró Velazco en 'Tiempo Crema’.