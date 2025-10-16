HOYSuscripcion LR Focus

Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia
Deportes

Silvio Valencia y su fuerte revelación sobre Chevaristo tras pelearse en vivo: "Lo traje de Argentina cuando nadie apostaba por él"

El Sensei recordó que no recibió disculpas de Chevaristo por el incidente y lo calificó de malagradecido por no reconocer el apoyo en su carrera. El comunicador arremetió contra el argentino en un podcast.

Silvio Valencia rompe su silencio luego de la polémica pelea contra Chevaristo. Foto: Lr/ Erick y Gonzalo
Silvio Valencia rompe su silencio luego de la polémica pelea contra Chevaristo. Foto: Lr/ Erick y Gonzalo

Silvio Valencia volvió al ojo de la tormenta, tras deslizar una fuerte revelación del comunicador argentino 'Chevaristo'. Lamentablemente, la pelea que tuvieron en un conocido programa en vivo terminó por quebrar una amistad de años. El popular 'Sensei' Valencia recordó la fuerte discusión sobre la eliminación de Alianza Lima que surgió en 'Erick y Gonzalo' e incluso arremetió contra su excompañero del canal por no haberlo llamado.

Pasaron varias semanas, pero la polémica dupla que formaba parte del panel integrada por Silvio Valencia y Chevaristo no limaron asperezas. El experimentado comentarista confesó que no recibió ninguna disculpa del argentino por la agresión que cometió en el set de televisión.

PUEDES VER: Óscar Vílchez decepcionado de Alianza Lima en el Torneo Clausura: "Es lamentable estar a 12 puntos de Universitario"

lr.pe

¿Qué dijo Silvio Valencia sobre Chevaristo luego de pelearse en un programa en vivo?

Muchos seguidores sigue recordando el tenso momento que vivió el Sensei, ya que recibió un fuerte golpe por parte de Chevaristo. Ambos comunicadores discutieron sobre la eliminación de Alianza Lima ante Universidad de Chile en Copa Sudamericana, pero todo se salió de control. Por este motivo, Valencia rompió su silencio en su cuenta oficial de 'X'

"Él pasaba desapercibido en Argentina y yo lo traje. Le pagué el pasaje para que venga de Argentina mientras que él pasaba desapercibido en su país. Yo lo traje de Argentina cuando nadie apostaba por él. Me pagó mal y considero que es un malagradecido. Nunca me llamó para pedir disculpas o perdón por lo que hizo. Hace poco me enteré que llamó a mi hijo, pero el agredido fui yo. No es hombrecito y nunca reconoció que se equivocó", reveló Silvio Valencia en 'X'.

PUEDES VER: Reimond Manco y su firme postura sobre Gustavo Álvarez al vincularlo como nuevo DT de Perú: "No es lo que necesita la selección"

lr.pe

¿Qué pasó entre Silvio Valencia y 'Chevaristo'?

Silvio Valencia y 'Chevaristo' comenzaron a intercambiar insultos y lanzar amenazas, sorprendiendo al resto de los panelistas. Aunque uno de ellos abandonó el set por unos instantes, regresó poco después y agredió físicamente a Valencia, lo que provocó la interrupción inmediata de la transmisión. El experimentado comentarista lanzó un comunicado de prensa.

En principio, Valencia apuntó y criticó la postura de Evaristo Cruz durante el show deportivo. Además, resaltó que las polémicas en el fútbol no deben sobrepasar las líneas del respeto. La pose y la alienación, como argumentos, no pueden predominar jamás en un debate. Los debates y polémicas a veces alcanzan niveles fuertes pero jamás pueden llegar a estos actos de violencia", dice en una parte de su comunicado.

Posteriormente, pidió perdón al público que consume su contenido y que fue espectador de este acto de agresión. "Quiero; sin embargo, disculparme con toda aquella persona que se haya podido haber sentido ofendida con alguna palabra mía", añadió.


