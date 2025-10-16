Óscar 'Neka' Vílchez hizo una dura confesión en el programa 'Mano a Mano'. El exfutbolista contó que durante la final del Campeonato Descentralizado 2011, cuando defendía los colores de Alianza Lima, varios jugadores se negaron a patear en la tanda de penales, pese a que existía una lista previa para esa instancia.

Vílchez explicó que muchos de esos futbolistas tenían experiencia, pero fueron otros, no considerados buenos definidores como él, quienes tuvieron que asumir la responsabilidad desde los doce pasos. Como se recuerda, con esa victoria en el tercer partido, Juan Aurich consiguió su primer título nacional.

¿Qué dijo 'Neka' Vílchez sobre la final Alianza Lima vs Juan Aurich?

"Cuando vas a jugar una final, sabes que puedes llegar a patear penales. Se armó un grupo para los penales y yo no era uno de ellos. Mi fuerte nunca fue patear penales. Cuando estábamos ya reunidos después de haber jugado los encuentros de adición, muchos de los que tenían que patear dijeron que no lo iban a hacer. Es más, uno se paró y se fue. Jugadores de experiencia. Y ahí estaba Pepe Soto, se molesta, nos carajea, y desde ese momento me di cuenta que ya habíamos perdido la final y los que no teníamos que patear tuvimos que poner el pecho. (…) Y encima ya habían fallado mis compañeros, creo que fue (Luis) Trujillo que voltea y me dice: “Si la fallas, perdemos”. Ah, gracias, le digo, qué ánimos me das", explicó el exjugador de Alianza Lima.

¿Cómo quedo el Alianza Lima vs Juan Aurich del 2011?

Como se recuerda, se jugaron tres finales, pues Alianza Lima se había impuesto 2-1 en el partido de ida; sin embargo, el 'Ciclón del Norte' se repuso y logró una importante victoria por 1-0 en Matute en la vuelta, forzando así un tercer encuentro que se disputaría en el Estadio Nacional, donde Juan Aurich ganó 3-1 en penales, con Diego Penny como figura.

Equipos donde jugó Óscar 'Neka' Vílchez

Carlos Stein - Sin equipo | 01/01/2023

Alianza UDH - Carlos Stein | 01/01/2022

Alianza Lima - Alianza UDH | 04/01/2019

Juan Aurich - Alianza Lima | 01/01/2016

Sporting Cristal - Juan Aurich | 01/01/2013

Alianza Lima - Sporting Cristal | 25/01/2012

FBC Melgar - Alianza Lima | 01/07/2007

Sport Áncash - FBC Melgar | 01/01/2007

Alianza Lima - Sport Áncash | 01/01/2006

Alianza Lima II - Alianza Lima | 01/01/2004