HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Fútbol Peruano

Reimond Manco explica por qué Alianza Lima hizo una mala campaña en el Torneo Clausura: “Dejó escapar puntos”

Manco también instó a la dirigencia de Alianza Lima a realizar una autocrítica en lugar de señalar favoritismos, señalando que el descuido del torneo local es la causa de su rendimiento deficiente.

Reimond Manco dio su opinión sobre la temporada de Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de A la Cama con el Rei
Reimond Manco dio su opinión sobre la temporada de Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de A la Cama con el Rei

Alianza Lima no atraviesa una buena campaña en el Torneo Clausura de la Liga 1, pues desde su eliminación frente a U. de Chile por la Copa Sudamericana, el equipo ha dejado escapar varios partidos en el torneo local, lo que se refleja en su posición, ocupando el sexto lugar. Este rendimiento ha generado diversas críticas hacia el equipo dirigido por Néstor Gorosito.

Durante la transmisión de su programa 'A la Cama con el Rei', el exjugador blanquiazul Reimond Manco analizó la situación del club de sus amores. Además, señaló que el equipo “dejó escapar muchos puntos” y aprovechó para felicitar a Universitario de Deportes por consagrarse campeón de la Liga 1.

PUEDES VER: Jean Ferrari responde fuerte a rumores que vinculan a Gustavo Álvarez con la selección peruana: "Esto es un proceso"

lr.pe

Reimond Manco explica la mala campaña de Alianza Lima

Manco destacó que Universitario está cerca del título por su superioridad en el juego y sus triunfos merecidos, señalando que la principal diferencia con Alianza Lima radica en el buen funcionamiento colectivo de los cremas.

"Nadie le ha regalado nada a Universitario. Creo que los partidos que ha ganado lo has ganado bien, siendo superior, el más regular. Para mí Alianza tiene mejor plantel, pero la 'U' mejor equipo. Alianza tiene jugadores de más renombre, técnicos, con más experiencia, pero eso son, individualidades, y como equipo no funcionan", explicó en un primer momento.

"Universitario tiene un equipo compacto, con figuras exfluyentes "entre comillas" porque en la 'U' no gana gracias a un jugador, sino a su equipo que viene desde atrás hacia adelante. Y las cosas salen bien porque cuando se tiene un equipo fuerte, los futbolistas se acomodan rápido, caso Santamaría, Jesús Castillo que son titulares"

Finalmente, Reimond Manco señaló que la dirigencia de Alianza Lima no debería justificar su mal desempeño acusando favoritismos hacia Universitario, sino realizar una autocrítica, ya que el no haber logrado el título se debe a haber priorizado el torneo internacional sobre la Liga 1.

"Con esta ventaja de la 'U', no da pie a reclamos. Salió Cabada a decir que Carrillo fue un descarado porque los árbitros ayudaban a la 'U', y no amigo, no. Yo como hincha de Alianza Lima digo que las cosas no salieron bien, se dejó de lado el torneo local, es un fracaso y lo es. No vengas a decir que los árbitros, la FPF, porque la 'U' ganó sus partidos bien, y Alianza dejó ir puntos porque las cosas no salieron bien. Alianza hizo un plantel para pelear los dos frentes y solo jugó uno, el torneo local lo descuidó por completo", señaló Manco.

"Los jugadores que Gorosito varía para jugar el torneo local no dieron la talla ni la dieron. No porque sea hincha de Alianza, me voy a hacer el ciego. Felicito a Universitario que pronto saldrá campeón, pero eso no quiere dejar de decir que no quiera ver a Alianza campeón", finalizó el exjugador.

PUEDES VER: DT de Chile se rindió ante Joao Grimaldo y Maxloren Castro tras vencer a Perú en amistoso: "La mayor virtud que tenían"

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario3012930238+15
2Cusco FC23127131810+8
3ADT211363417170
4Sporting Cristal1911542208+12
5FBC Melgar18135341814+5
6Alianza Lima18124631813+4
7Deportivo Garcilaso181246216160
8Alianza Atlético16124362322+1
9Comerciantes Unidos16124341615+1
10Sport Huancayo16134351615+1
11Atlético Grau15134341316-3
12Cienciano15115052421-9
13Los Chankas15113441082
14Alianza Universidad13124171424-10
15Sport Boys121233616-6-12
16Juan Pablo II111125414-511
17Ayacucho FC11123271019-9
18UTC611137815−7
19Deportivo Binacional00000000
Notas relacionadas
Cenaida Uribe cuestiona relación entre expreparador físico de Alianza Lima y Julieta Lazcano: "Lo primero que hice fue sacarlo a él"

Cenaida Uribe cuestiona relación entre expreparador físico de Alianza Lima y Julieta Lazcano: "Lo primero que hice fue sacarlo a él"

LEER MÁS
Carlos Zambrano responde al mal momento de Alianza Lima: “Esto es fútbol, tenemos que poner la cara”

Carlos Zambrano responde al mal momento de Alianza Lima: “Esto es fútbol, tenemos que poner la cara”

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: cómo marcha Universitario, Alianza Lima y los demás equipos del campeonato peruano

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: cómo marcha Universitario, Alianza Lima y los demás equipos del campeonato peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jean Ferrari responde fuerte a rumores que vinculan a Gustavo Álvarez con la selección peruana: "Esto es un proceso"

Jean Ferrari responde fuerte a rumores que vinculan a Gustavo Álvarez con la selección peruana: "Esto es un proceso"

LEER MÁS
Juan Manuel Vargas revela que pudo fichar por Sport Boys antes de ir a Universitario: "No querían pagar una carta"

Juan Manuel Vargas revela que pudo fichar por Sport Boys antes de ir a Universitario: "No querían pagar una carta"

LEER MÁS
Tabla de posiciones Torneo Clausura 2025: programación de la fecha 14 y resultados en la Liga 1

Tabla de posiciones Torneo Clausura 2025: programación de la fecha 14 y resultados en la Liga 1

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: cómo marcha Universitario, Alianza Lima y los demás equipos del campeonato peruano

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: cómo marcha Universitario, Alianza Lima y los demás equipos del campeonato peruano

LEER MÁS
CD Moquegua da el primer golpe y vence a Unión Comercio por la semifinal de ida de la Liga 2 2025

CD Moquegua da el primer golpe y vence a Unión Comercio por la semifinal de ida de la Liga 2 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Fútbol Peruano

Delegado de Alianza Lima arremete contra CONAR por fallas arbitrales en partidos de Liga 1: “Ha sido nefasto"

Jean Ferrari quedó sorprendido con la identificación de Fabio Gruber con la selección peruana: "Hay un tema de compromiso"

Diego Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC de la Liga 1: "Me llegó una carta notarial"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025