Reimond Manco dio su opinión sobre la temporada de Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de A la Cama con el Rei

Alianza Lima no atraviesa una buena campaña en el Torneo Clausura de la Liga 1, pues desde su eliminación frente a U. de Chile por la Copa Sudamericana, el equipo ha dejado escapar varios partidos en el torneo local, lo que se refleja en su posición, ocupando el sexto lugar. Este rendimiento ha generado diversas críticas hacia el equipo dirigido por Néstor Gorosito.

Durante la transmisión de su programa 'A la Cama con el Rei', el exjugador blanquiazul Reimond Manco analizó la situación del club de sus amores. Además, señaló que el equipo “dejó escapar muchos puntos” y aprovechó para felicitar a Universitario de Deportes por consagrarse campeón de la Liga 1.

Reimond Manco explica la mala campaña de Alianza Lima

Manco destacó que Universitario está cerca del título por su superioridad en el juego y sus triunfos merecidos, señalando que la principal diferencia con Alianza Lima radica en el buen funcionamiento colectivo de los cremas.

"Nadie le ha regalado nada a Universitario. Creo que los partidos que ha ganado lo has ganado bien, siendo superior, el más regular. Para mí Alianza tiene mejor plantel, pero la 'U' mejor equipo. Alianza tiene jugadores de más renombre, técnicos, con más experiencia, pero eso son, individualidades, y como equipo no funcionan", explicó en un primer momento.

"Universitario tiene un equipo compacto, con figuras exfluyentes "entre comillas" porque en la 'U' no gana gracias a un jugador, sino a su equipo que viene desde atrás hacia adelante. Y las cosas salen bien porque cuando se tiene un equipo fuerte, los futbolistas se acomodan rápido, caso Santamaría, Jesús Castillo que son titulares"

Finalmente, Reimond Manco señaló que la dirigencia de Alianza Lima no debería justificar su mal desempeño acusando favoritismos hacia Universitario, sino realizar una autocrítica, ya que el no haber logrado el título se debe a haber priorizado el torneo internacional sobre la Liga 1.

"Con esta ventaja de la 'U', no da pie a reclamos. Salió Cabada a decir que Carrillo fue un descarado porque los árbitros ayudaban a la 'U', y no amigo, no. Yo como hincha de Alianza Lima digo que las cosas no salieron bien, se dejó de lado el torneo local, es un fracaso y lo es. No vengas a decir que los árbitros, la FPF, porque la 'U' ganó sus partidos bien, y Alianza dejó ir puntos porque las cosas no salieron bien. Alianza hizo un plantel para pelear los dos frentes y solo jugó uno, el torneo local lo descuidó por completo", señaló Manco.

"Los jugadores que Gorosito varía para jugar el torneo local no dieron la talla ni la dieron. No porque sea hincha de Alianza, me voy a hacer el ciego. Felicito a Universitario que pronto saldrá campeón, pero eso no quiere dejar de decir que no quiera ver a Alianza campeón", finalizó el exjugador.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025