Fútbol Peruano

Agresión a reportero en Copa Perú desata batalla campal entre policías y jugadores en Chota

Por la final departamental entre Las Palmas de Chota y ADA Cajabamba, los jugadores del cuadro visitante persiguieron a un periodista que buscó entrevistarlos.

Jugadores de ADA Cajabamba persiguieron al reportero en el estadio Ramón Castilla, de Chota. Foto: captura de LR
Jugadores de ADA Cajabamba persiguieron al reportero en el estadio Ramón Castilla, de Chota. Foto: captura de LR

Una nueva batalla campal se produjo en la Copa Perú 2025. El último domingo 24 de agosto, por la final de ida de la Etapa Departamental en Cajamarca, jugadores del ADA Cajabamba protagonizaron una batalla campal contra policías luego de que un reportero fuera agredido al final del partido ante Las Palmas de Chota.

En las imágenes que se difundieron a través de las redes sociales se ve cómo un integrante del equipo cajabambino le lanza un golpe al rostro al periodista, tras lo cual se suman otros jugadores que persiguen al comunicador. Ante la agresión, personal policial sale en su defensa para contener la violenta arremetida.

lr.pe

¿Qué dijo el reportero agredido en la Copa Perú?

Alexis Chamaya, reportero que fue víctima de la agresión, contó que todo se inició cuando quiso entrevistar a un futbolista del ADA Cajabamba, hecho que el plantel tomó a mal tras la derrota sufrida.

"Quería hacerle una nota al '10', que lo habían expulsado y me mandan a grabar al serenazgo. Le respondí que no podían decirme a quién entrevistar y empiezan a mentarme la madre a mí y al camarógrafo. Me empujaron y me dieron una cachetada", declaró el periodista.

¿Cómo quedó el partido entre Las Palmas y ADA Cajabamba?

El marcador de este compromiso, que se jugó en el estadio Ramón Castilla de Chota, fue 3-2 a favor de Las Palmas. La revancha se disputará el domingo 31 de agosto, en el estadio Germán Contreras Jara.

