Con el arranque de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025 cada vez más cerca, resulta clave destacar algunos de los escenarios deportivos donde se disputarán los encuentros. Varios de ellos están marcados por las altas temperaturas, la llamativa geografía o por la demandante altura en la que se encuentran.

Si algo no cabe duda es que los equipos buscarán aprovechar cada 'ventaja' de sus ciudades, puesto que varios de estos escenarios son realmente complicados. Este es el caso, por ejemplo, del Estadio Polideportivo de Azángaro, donde ejerce como local el club San Martín Tour.

El imperioso estadio con una de la mayores alturas de la Copa Perú

Ubicado en la región de Puno, el Estadio Polideportivo Azángaro será uno de los recintos más difíciles para cualquier club, ya que se ubica por encima de los 3.850 m. s. n. m. Fue inaugurado hace tan solo 7 años, concretamente en el 2018.

Además, cuenta con césped sintético y puede recibir a poco más de siete mil espectadores en las dos tribunas que tiene el estadio. Por si no fuese poco, puede albergar partidos nocturnos, puesto que cuenta con 60 reflectores de luz.

Todo dependerá de San Martín Tour para que su estadio llegue a la Liga 2 en el 2026. Por el momento, tendrá que imponerse a Instituto Apurímac en su debut por la Etapa Nacional de la Copa Perú.

¿Cuáles son los 64 clubes clasificados a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025?

A continuación, conoce a los equipos que tuvieron un notable rendimiento en la fase departamental y se ganaron el derecho de jugar la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025.

Universidad Nacional de Tumbes

Independiente de Zorritos

Atlético Torino

FC Jibaja

Estudiantes de Chancay

ADA de Cajabamba

Las Palmas de Chota

Cachorro de Motupe

Tumi FC

América de Tepo

Sport River

Juventud Bellavista

El Inca de Chao

Real Puerto

Sport Ayash de Huamanín

Real Independiente

Calidad Porteña

Hacienda San Agustín

Real Huarcos

ASA FC

Juventud Huracán

Ica Juventud Ccontacc

Alianza Pisco

Sport Puerto Aéreo

Amigos de la PNP

Viargoca FC

FD Galaxy

Hijos del Altiplano y del Pacífico

Barrio 12

Real Sociedad

Club Dinamo de Solabaya

Amazonas FC

Bagua FC

Unión Minas

Municipal de Palcazú

León de Huánuco

Miguel Grau UDH

Municipal de Chacos

Unión Juventud Pomacocha

Atlético Chanchamayo

Atlético Sumar Motors

Hijos de Piscobamba

Instituto Apurímac FC

Deportivo Huancarama

Señor de Quinuapta

Defensor Patibamba

FC Tambo

Diablos Rojos de Huancavelica

Sport Machete

Múnich Sol Naciente

Grandez FC

Alianza Tres Unidos

AD Tahuishco

Nihue Rao

Defensor Balsapuerto

Colegio Comercio

Atlético Nacional de Yarinacocha

La Masía Nace

Asociación Deportiva CNB