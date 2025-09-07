HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fútbol Peruano

El estadio de mayor altura de Copa Perú 2025, tiene casi 4.000 m.s.n.m. y podría llegar al fútbol profesional en el 2026

La Etapa Nacional de la Copa Perú 2025 está a punto de comenzar y nos regalará estadios con distintas cualidades. Uno de ellos se destaca por ubicarse a varios metros de altura.

El Estadio Polideportivo Azángaro tiene capacidad para siete mil espectadores. Foto: Puno Deportes
El Estadio Polideportivo Azángaro tiene capacidad para siete mil espectadores. Foto: Puno Deportes

Con el arranque de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025 cada vez más cerca, resulta clave destacar algunos de los escenarios deportivos donde se disputarán los encuentros. Varios de ellos están marcados por las altas temperaturas, la llamativa geografía o por la demandante altura en la que se encuentran.

Si algo no cabe duda es que los equipos buscarán aprovechar cada 'ventaja' de sus ciudades, puesto que varios de estos escenarios son realmente complicados. Este es el caso, por ejemplo, del Estadio Polideportivo de Azángaro, donde ejerce como local el club San Martín Tour.

PUEDES VER: Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar ante Uruguay tras viaje a Alemania: No vengas y pidas ser titular

lr.pe

El imperioso estadio con una de la mayores alturas de la Copa Perú

Ubicado en la región de Puno, el Estadio Polideportivo Azángaro será uno de los recintos más difíciles para cualquier club, ya que se ubica por encima de los 3.850 m. s. n. m. Fue inaugurado hace tan solo 7 años, concretamente en el 2018.

Además, cuenta con césped sintético y puede recibir a poco más de siete mil espectadores en las dos tribunas que tiene el estadio. Por si no fuese poco, puede albergar partidos nocturnos, puesto que cuenta con 60 reflectores de luz.

Todo dependerá de San Martín Tour para que su estadio llegue a la Liga 2 en el 2026. Por el momento, tendrá que imponerse a Instituto Apurímac en su debut por la Etapa Nacional de la Copa Perú.

PUEDES VER: Independiente pediría suspender el Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

lr.pe

¿Cuáles son los 64 clubes clasificados a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025?

A continuación, conoce a los equipos que tuvieron un notable rendimiento en la fase departamental y se ganaron el derecho de jugar la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025.

  • Universidad Nacional de Tumbes
  • Independiente de Zorritos
  • Atlético Torino
  • FC Jibaja
  • Estudiantes de Chancay
  • ADA de Cajabamba
  • Las Palmas de Chota
  • Cachorro de Motupe
  • Tumi FC
  • América de Tepo
  • Sport River 
  • Juventud Bellavista
  • El Inca de Chao
  • Real Puerto
  • Sport Ayash de Huamanín
  • Real Independiente
  • Calidad Porteña
  • Hacienda San Agustín
  • Real Huarcos
  • ASA FC
  • Juventud Huracán
  • Ica Juventud Ccontacc
  • Alianza Pisco
  • Sport Puerto Aéreo
  • Amigos de la PNP
  • Viargoca FC
  • FD Galaxy
  • Hijos del Altiplano y del Pacífico
  • Barrio 12
  • Real Sociedad
  • Club Dinamo de Solabaya
  • Amazonas FC
  • Bagua FC
  • Unión Minas
  • Municipal de Palcazú
  • León de Huánuco
  • Miguel Grau UDH
  • Municipal de Chacos
  • Unión Juventud Pomacocha
  • Atlético Chanchamayo
  • Atlético Sumar Motors
  • Hijos de Piscobamba
  • Instituto Apurímac FC
  • Deportivo Huancarama
  • Señor de Quinuapta
  • Defensor Patibamba
  • FC Tambo
  • Diablos Rojos de Huancavelica
  • Sport Machete
  • Múnich Sol Naciente
  • Grandez FC
  • Alianza Tres Unidos
  • AD Tahuishco
  • Nihue Rao
  • Defensor Balsapuerto
  • Colegio Comercio
  • Atlético Nacional de Yarinacocha
  • La Masía Nace
  • Asociación Deportiva CNB
  • Deportivo Anba
  • San Martín Tour de Chupa
  • Illanes 48 de Llallahua
Notas relacionadas
Equipos de Copa Perú disputan pase a la fase final en medio de un incendio forestal: inesperado fenómeno se propagó durante el partido

Equipos de Copa Perú disputan pase a la fase final en medio de un incendio forestal: inesperado fenómeno se propagó durante el partido

LEER MÁS
Agresión a reportero en Copa Perú desata batalla campal entre policías y jugadores en Chota

Agresión a reportero en Copa Perú desata batalla campal entre policías y jugadores en Chota

LEER MÁS
Aves interrumpen pleno partido de Copa Perú y generan caos en el campo de juego: ''Pavos para navidad''

Aves interrumpen pleno partido de Copa Perú y generan caos en el campo de juego: ''Pavos para navidad''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Árbitro Jordi Espinoza contesta con cita bíblica tras publicación de Renzo Garcés: "El hipócrita con la boca daña a su prójimo"

Árbitro Jordi Espinoza contesta con cita bíblica tras publicación de Renzo Garcés: "El hipócrita con la boca daña a su prójimo"

LEER MÁS
Jorge Fossati hace fuertes acusaciones desde Uruguay sobre la Liga 1: "Están viendo que Universitario no salga campeón"

Jorge Fossati hace fuertes acusaciones desde Uruguay sobre la Liga 1: "Están viendo que Universitario no salga campeón"

LEER MÁS
Renzo Garcés y su sorpresivo mensaje en medio de acusaciones por insultar a árbitro en el clásico: "El señor aborrece los labios mentirosos"

Renzo Garcés y su sorpresivo mensaje en medio de acusaciones por insultar a árbitro en el clásico: "El señor aborrece los labios mentirosos"

LEER MÁS
Alianza Lima presentó descargos por caso Renzo Garcés y respondió fuerte a la acusación: "Actúen con imparcialidad"

Alianza Lima presentó descargos por caso Renzo Garcés y respondió fuerte a la acusación: "Actúen con imparcialidad"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

D Blue

Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Fútbol Peruano

Árbitro Jordi Espinoza contesta con cita bíblica tras publicación de Renzo Garcés: "El hipócrita con la boca daña a su prójimo"

Jorge Fossati hace fuertes acusaciones desde Uruguay sobre la Liga 1: "Están viendo que Universitario no salga campeón"

Renzo Garcés y su sorpresivo mensaje en medio de acusaciones por insultar a árbitro en el clásico: "El señor aborrece los labios mentirosos"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota