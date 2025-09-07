El estadio de mayor altura de Copa Perú 2025, tiene casi 4.000 m.s.n.m. y podría llegar al fútbol profesional en el 2026
La Etapa Nacional de la Copa Perú 2025 está a punto de comenzar y nos regalará estadios con distintas cualidades. Uno de ellos se destaca por ubicarse a varios metros de altura.
Con el arranque de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025 cada vez más cerca, resulta clave destacar algunos de los escenarios deportivos donde se disputarán los encuentros. Varios de ellos están marcados por las altas temperaturas, la llamativa geografía o por la demandante altura en la que se encuentran.
Si algo no cabe duda es que los equipos buscarán aprovechar cada 'ventaja' de sus ciudades, puesto que varios de estos escenarios son realmente complicados. Este es el caso, por ejemplo, del Estadio Polideportivo de Azángaro, donde ejerce como local el club San Martín Tour.
El imperioso estadio con una de la mayores alturas de la Copa Perú
Ubicado en la región de Puno, el Estadio Polideportivo Azángaro será uno de los recintos más difíciles para cualquier club, ya que se ubica por encima de los 3.850 m. s. n. m. Fue inaugurado hace tan solo 7 años, concretamente en el 2018.
Además, cuenta con césped sintético y puede recibir a poco más de siete mil espectadores en las dos tribunas que tiene el estadio. Por si no fuese poco, puede albergar partidos nocturnos, puesto que cuenta con 60 reflectores de luz.
Todo dependerá de San Martín Tour para que su estadio llegue a la Liga 2 en el 2026. Por el momento, tendrá que imponerse a Instituto Apurímac en su debut por la Etapa Nacional de la Copa Perú.
¿Cuáles son los 64 clubes clasificados a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025?
A continuación, conoce a los equipos que tuvieron un notable rendimiento en la fase departamental y se ganaron el derecho de jugar la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025.
- Universidad Nacional de Tumbes
- Independiente de Zorritos
- Atlético Torino
- FC Jibaja
- Estudiantes de Chancay
- ADA de Cajabamba
- Las Palmas de Chota
- Cachorro de Motupe
- Tumi FC
- América de Tepo
- Sport River
- Juventud Bellavista
- El Inca de Chao
- Real Puerto
- Sport Ayash de Huamanín
- Real Independiente
- Calidad Porteña
- Hacienda San Agustín
- Real Huarcos
- ASA FC
- Juventud Huracán
- Ica Juventud Ccontacc
- Alianza Pisco
- Sport Puerto Aéreo
- Amigos de la PNP
- Viargoca FC
- FD Galaxy
- Hijos del Altiplano y del Pacífico
- Barrio 12
- Real Sociedad
- Club Dinamo de Solabaya
- Amazonas FC
- Bagua FC
- Unión Minas
- Municipal de Palcazú
- León de Huánuco
- Miguel Grau UDH
- Municipal de Chacos
- Unión Juventud Pomacocha
- Atlético Chanchamayo
- Atlético Sumar Motors
- Hijos de Piscobamba
- Instituto Apurímac FC
- Deportivo Huancarama
- Señor de Quinuapta
- Defensor Patibamba
- FC Tambo
- Diablos Rojos de Huancavelica
- Sport Machete
- Múnich Sol Naciente
- Grandez FC
- Alianza Tres Unidos
- AD Tahuishco
- Nihue Rao
- Defensor Balsapuerto
- Colegio Comercio
- Atlético Nacional de Yarinacocha
- La Masía Nace
- Asociación Deportiva CNB
- Deportivo Anba
- San Martín Tour de Chupa
- Illanes 48 de Llallahua