Equipos de Copa Perú disputan pase a la fase final en medio de un incendio forestal: inesperado fenómeno se propagó durante el partido
En la provincia de Concepción, Atlético Sumar Motors y Centro Estudiantil de Cajas se enfrentaron en medio de un marco irracional por la Copa Perú. El hecho se robó las miradas en redes sociales.
La Copa Perú 2025 vuelve a dejarnos un hecho anecdótico. El fútbol macho, como suelen denominarlo en nuestro país, nos brinda momentos surrealistas cada cierto tiempo. Este caso no es la excepción. En la provincia de Concepción, región de Junín, se jugaba el partido entre Atlético Sumar Motors y Centro Estudiantil de Cajas. Ambos conjuntos disputaban su pase a la final, pero más allá de ello, lo realmente llamativo fue que se propagó un incendio forestal durante el compromiso.
El inesperado marco ocurrió en el Estadio Municipal Richard Muller Bosseler. Mientras los clubes jugaban por la tercera fase de la etapa departamental, la transmisión del encuentro enfocó el momento precisó en el que el incendio comenzó a desarrollarse en las alturas del cerro.
Incendio forestal 'invade' partido en la Copa Perú 2025
El partido transcurría con normalidad sobre el campo. Sorpresivamente, uno de los responsables de la transmisión en vivo comentó, cuando el marcador aún no se movía: “También se puede ver un incendio forestal en lo alto del cerro, aquí en la provincia de Concepción”.
A pesar del incidente ambiental, el cotejo se desarrolló sin interrupciones. Atlético Sumar Motors se quedó con la victoria y aseguró el último cupo rumbo a la siguiente etapa de la Copa Perú. Junto a ellos, Unión Juventud Pomacocha de Yali-La Oroya y Atlético Chanchamayo también clasificaron como representantes de la región Junín.
De esta manera, Atlético Sumar Motors definió a su rival para los octavos de final: se verá las caras contra Centro Deportivo ANBA Perú, conjunto que representa a la provincia de Puno. El campeonato se encuentra en una etapa crucial, con un total de 64 equipos en disputa.
¿Cuáles son los 64 clubes clasificados a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025?
A continuación, conoce a los equipos que tuvieron un notable rendimiento en la fase departamental y se ganaron el derecho de jugar la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025.
- Bagua FC, campeón de la Liga Departamental de Amazonas
- Sport Ayash Huamanin, campeón de la Liga Departamental de Áncash
- Viargoca FC, campeón de la Liga Departamental de Arequipa
- Instituto Apurímac, campeón de la Liga Departamental de Apurímac
- Defensor Patibamba, campeón de la Liga Departamental de Ayacucho
- ADA de Cajabamba, campeón de la Liga Departamental de Cajamarca
- Calidad Porteña, campeón de la Liga Departamental del Callao
- Sport Machete, campeón de la Liga Departamental de Huancavelica
- Miguel Grau UDH, campeón de la Liga Departamental de Huánuco
- Alianza Pisco, campeón de la Liga Departamental de Ica
- Unión Juventud Pomacocha, campeón de la Liga Departamental de Junín
- Sport River, campeón de la Liga Departamental de La Libertad
- El Tumi FC, campeón de la Liga Departamental de Lambayeque
- Real Huarcos, campeón de la Liga Departamental de Lima
- Deportivo Nihue Rao, campeón de la Liga Departamental de Loreto
- La Masía Nace, campeón de la Liga Departamental de Madre de Dios
- Hijos del Altiplano, campeón de la Liga Departamental de Moquegua
- Unión Minas , campeón de la Liga Departamental de Pasco
- Atlético Torino, campeón de la Liga Departamental de Piura
- Deportivo Anba, campeón de la Liga Departamental de Puno
- Grandez FC, campeón de la Liga Departamental de San Martín
- Real Sociedad, campeón de la Liga Departamental de Tacna
- Universidad Nacional de Tumbes, campeón de la Liga Departamental de Tumbes
- Colegio Comercio, campeón de la Liga Departamental de Ucayali