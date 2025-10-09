HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Uruguay vs República Dominicana EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el amistoso internacional de fecha FIFA?

¿Dónde ver el Uruguay vs República Dominicana en vivo? Sigue el minuto a minuto del amistoso internacional de fecha FIFA que se jugará en Malasia.

Uruguay vs República Dominicana se enfrentarán este viernes 10 de octubre en Malasia. Foto: composición LR/Omar Neyra
Uruguay vs República Dominicana se enfrentarán este viernes 10 de octubre en Malasia. Foto: composición LR/Omar Neyra

La selección uruguaya empieza su preparación con miras al Mundial 2026 y en esta fecha FIFA afronta un amistoso internacional contra República Dominica. Ambas escuadras jugarán este viernes 10 de octubre, a partir de las 9.45 a. m. (hora uruguaya) y 8.45 a. m. (hora dominicana), en Estadio Nacional Bukit Jalil de Malasia. La transmisión de este cotejo estará a cargo de la señal de AUF TV, DGO y Antel TV; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

Para sorpresa de muchos, el entrenador Marcelo Bielsa solo convocó a 17 futbolistas para este compromiso. La intención del 'Loco' es brindarle oportunidades a nuevos jugadores con miras a lo que será la Copa del Mundo.

lr.pe

¿A qué hora juegan Uruguay vs República Dominicana?

En suelo charrúa, el Uruguay vs República Dominicana se llevará a cabo a las 9.45 a. m. Conoce la guía de horarios para diferentes países:

  • México: 6.45 a. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.45 a. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.45 a. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.45 a. m.
  • España: 2.45 p. m.

¿Dónde ver Uruguay vs República Dominicana?

En territorio uruguayo, la transmisión del Uruguay vs República Dominicana estará a cargo de las señales de AUF TV, Antel TV y DSports.

Uruguay vs República Dominicana: pronóstico del amistoso de fecha FIFA

De acuerdo a las principales casas de apuestas, Uruguay es amplio favorito para ganar este partido.

  • Betsson: gana Uruguay (1,14), empate (6,90), gana República Dominicana (14,50)
  • Betano: gana Uruguay (1,15), empate (6,60), gana República Dominicana (16,50)
  • Bet365: gana Uruguay (1,08), empate (10,00), gana República Dominicana (23,00)
  • 1XBet: gana Uruguay (1,13), empate (10,70), gana República Dominicana (22,00)
  • Doradobet: gana Uruguay (1,07), empate (7,50), gana República Dominicana (18,00).

¿Dónde ver Uruguay vs República Dominicana ONLINE?

Para ver el Uruguay vs República Dominicana por internet, existen diversas alternativas. Servicios de streaming como AUF TV y DGO ofrecen la posibilidad de seguir el encuentro desde cualquier equipo con acceso a internet. La República Deportes también realizará una cobertura online con la previa y todas las incidencias.

