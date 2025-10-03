HOYSuscripcion LR Focus

Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'
Real Madrid va por el liderato de LaLiga ante el sorprendente Villarreal

El equipo de Xabi Alonso buscará los tres puntos ante el "Submarino Amarillo" en el Santiago Bernabéu (2:00 p.m.). Y el FC Barcelona pierde a Lamine Yamal por tres semanas.

Kylian Mbappé buscará seguir marcando para el Real Madrid.
Luego de una inesperada goleada recibida el pasado fin de semana a manos del Atlético Madrid, hoy el Real Madrid saldrá en busca de la recuperación en LaLiga española ante un duro Villarreal en el Santiago Bernabéu (2:00 p.m.) y, además, de tomar el liderato de manera provisional a la espera de lo que hará mañana el FC Barcelona en su visita al Sevilla.

En Champions League la historia es distinta, ya que viene de aplastar 5-0 al Kairat Almaty de Kazajistán, sumando puntaje perfecto en dos fechas disputadas (antes derrotó al Marsella).

En la previa del partido, el técnico Xabi Alonso dejó unas declaraciones que resonó en sus dirigidos. El español aseguró que no hay ningún jugador que le haya dicho que desea jugar en una posición predeterminada. Esto debido a unas palabras de Federico Valverde donde mostró su incomodidad en su rol como lateral.

“Ningún jugador, ni Fede, ni Rodrygo, ni Vinícius, me ha dicho nunca que no quiere jugar en una posición. Todos tienen una buena predisposición y luego yo decido lo qué es mejor para el equipo; eso lo quiero dejar claro”, remarcó Xabi, quien para hoy no podrá contar con Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, quienes siguen avanzando en sus procesos de recuperación. En cambio, recupera a Militao, que se perdió el duelo de Champions por unas molestias en su tobillo izquierdo. En ataque Kylian Mbappé estará junto a Franco Mastantuono, Arda Güler y Vinícius Jr.

Preocupación culé

En tanto, el FC Barcelona comunicó mediante sus redes oficiales la baja por las próximas dos o tres semanas de Lamine Yamal. El atacante padece de “molestias en el pubis que han reaparecido tras el partido contra el PSG”, por Liga de Campeones del pasado miércoles en el Estadio Olímpico de Montjuic.

De cumplirse dichos plazos, Yamal no estará disponible para los duelos contra Sevilla (este domingo), Girona (18 de octubre), Olympiacos (21 de octubre) y posiblemente también no esté a disposición para el clásico contra el Real Madrid del próximo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

Yamal es baja en el FC Barcelona.

