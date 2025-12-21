Universitario de Deportes dio a conocer a su nuevo entrenador para la temporada 2026: el club 'crema', a través de sus redes sociales, hizo oficial la llega de Javier Rabanal. Luego de la salida de Jorge Fossati, la institución crema eligió al español para que esté al mando del equipo que disputará la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El técnico de 46 años llega con el objetivo de conseguir el ansiado 'tetracampeonato' y de hacer un buen papel en la fase de grupos de la del torneo internacional, donde pudieron clasificar a octavos de final, luego de 15 años.

Javier Rabanal es nuevo DT de Universitario de Deportes

Luego de varios días, se hizo oficial la llegada de Javier Rabanal. La contratación del español como nuevo técnico de Universitario causa mucha expectativa debido a que llega de ser campeón en Ecuador con Independiente del Valle. Este logro toma fuerza, ya que, empezó dirigiendo desde las categorías menores del club

El español inició su carrera desde las divisiones menores hasta lograr hacerse un nombre en Sudamérica. A finales del 2024, el español fue promovido al primer equipo de Independiente del Valle y, desde entonces, ha tenido un exitoso ciclo.

¿Cómo le fue a Javier Rabanal en su último club?

Rabanal viene de dirigir este año a Independiente del Valle, donde se pudo consagrar campeón del fútbol ecuatoriano. Además, tuvo buenas presentaciones en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana del presente 2025.

El estratega español tiene mucha experiencia en el fútbol de menores. Ha pasado por el fútbol de los Países Bajos, donde fue asistente técnico en el PSV y ganó títulos de la mano de Ruud van Nistelrooy como entrenador principal.

¿A qué equipos dirigió Javier Rabanal?

El estratega español sólo ha dirigido en primera división a Independiente del Valle, pero tiene experiencia como asistente técnico y en las divisiones menores.