HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Universitario oficializó la llegada de Javier Rabanal para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026: "Bienvenido a su nueva casa"

A través de las redes sociales de Universitario, el español fue oficializado como el nuevo técnico para la temporada 2026.

Javier Rabanal es el nuevo técnico de Universitario. Foto: Universitario de Deportes
Javier Rabanal es el nuevo técnico de Universitario. Foto: Universitario de Deportes

Universitario de Deportes dio a conocer a su nuevo entrenador para la temporada 2026: el club 'crema', a través de sus redes sociales, hizo oficial la llega de Javier Rabanal. Luego de la salida de Jorge Fossati, la institución crema eligió al español para que esté al mando del equipo que disputará la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El técnico de 46 años llega con el objetivo de conseguir el ansiado 'tetracampeonato' y de hacer un buen papel en la fase de grupos de la del torneo internacional, donde pudieron clasificar a octavos de final, luego de 15 años.

larepublica.pe

Javier Rabanal es nuevo DT de Universitario de Deportes

Luego de varios días, se hizo oficial la llegada de Javier Rabanal. La contratación del español como nuevo técnico de Universitario causa mucha expectativa debido a que llega de ser campeón en Ecuador con Independiente del Valle. Este logro toma fuerza, ya que, empezó dirigiendo desde las categorías menores del club

El español inició su carrera desde las divisiones menores hasta lograr hacerse un nombre en Sudamérica. A finales del 2024, el español fue promovido al primer equipo de Independiente del Valle y, desde entonces, ha tenido un exitoso ciclo.

¿Cómo le fue a Javier Rabanal en su último club?

Rabanal viene de dirigir este año a Independiente del Valle, donde se pudo consagrar campeón del fútbol ecuatoriano. Además, tuvo buenas presentaciones en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana del presente 2025.

El estratega español tiene mucha experiencia en el fútbol de menores. Ha pasado por el fútbol de los Países Bajos, donde fue asistente técnico en el PSV y ganó títulos de la mano de Ruud van Nistelrooy como entrenador principal.

¿A qué equipos dirigió Javier Rabanal?

El estratega español sólo ha dirigido en primera división a Independiente del Valle, pero tiene experiencia como asistente técnico y en las divisiones menores.

  • Willem II - Divisiones menores (Países Bajos)
  • PSV - Asistente técnico (Países Bajos)
  • Independiente del Valle - Divisiones menores (Ecuador)
  • Independiente del Valle - Plantel profesional (Ecuador)
Notas relacionadas
[VER Latina EN VIVO] Alianza Lima vs Universitario HOY por la Liga Peruana de Vóley

[VER Latina EN VIVO] Alianza Lima vs Universitario HOY por la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
¿Quién es Emerson Pata, el habilidoso atacante de 21 años que Javier Rabanal quiere para Universitario?

¿Quién es Emerson Pata, el habilidoso atacante de 21 años que Javier Rabanal quiere para Universitario?

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

LEER MÁS
Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

LEER MÁS
Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima venció 3-0 a Universitario por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley: las íntimas se mantienen punteras en el torneo

Alianza Lima venció 3-0 a Universitario por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley: las íntimas se mantienen punteras en el torneo

LEER MÁS
Con goles de Bassco Soyer y Piero Magallanes, Perú venció a Bolivia en su último amistoso del año

Con goles de Bassco Soyer y Piero Magallanes, Perú venció a Bolivia en su último amistoso del año

LEER MÁS
¿Quién es Emerson Pata, el habilidoso atacante de 21 años que Javier Rabanal quiere para Universitario?

¿Quién es Emerson Pata, el habilidoso atacante de 21 años que Javier Rabanal quiere para Universitario?

LEER MÁS
Alineaciones de Perú contra Bolivia: el once de Safap que usaría Gerardo Ameli con Pedro Gallese como capitán

Alineaciones de Perú contra Bolivia: el once de Safap que usaría Gerardo Ameli con Pedro Gallese como capitán

LEER MÁS
Carlos Zambrano 'compromete' a Luis Advíncula por su hinchaje: "Es de Alianza Lima, pero tiene sentimiento por Sporting Cristal"

Carlos Zambrano 'compromete' a Luis Advíncula por su hinchaje: "Es de Alianza Lima, pero tiene sentimiento por Sporting Cristal"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Deportes

Fichajes de Alianza Lima 2026: últimos movimientos del club blanquiazul, llegadas y salidas para la siguiente temporada en la Liga 1

Roberto Mosquera protestó por técnicos extranjeros que llegan sin experiencia al fútbol peruano: "Aquí viene cualquiera"

Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025