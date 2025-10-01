Raúl Ruidíaz no pudo hacer mucho para evitar la derrota de Atlético Grau ante Alianza Lima en Matute. El atacante no fue titular, pero ingresó en el segundo tiempo para intentar darle vuelta al marcador. Sin embargo, más allá de un remate que casi se mete en el arco de Guillermo Viscarra, la 'Pulga' no tuvo más ocasiones. Con este resultado, su equipo quedó relegado en el décimo lugar de la tabla de posiciones. Al término del compromiso, Ruidíaz se tomó un tiempo para brindar su análisis y también fue consultado sobre Universitario.

Como se conoce, en las últimas semanas, la relación entre la 'U' y el delantero no ha sido la mejor por una serie de polémicas. A pesar de su hinchaje, ambas partes se han distanciado y un posible regreso a Ate parece cada vez más complicado.

Raúl Ruidíaz habla sobre el gran momento de Universitario en el Torneo Clausura

En conversación con el periodista Eduardo Combe, de 'L1 Max', Ruidíaz habló sobre el notable presente que atraviesa Universitario. Si bien sabe que los cremas son líderes del Clausura, aseguró que solo se enfoca en su actual equipo.

"Yo, en lo personal, no veo tanto fútbol. Sé que la U está puntero, pero pienso en Atlético Grau. No tengo cabeza para estar pensando en otras cosas. Yo estoy pensando en Grau, nada más", declaró.

Asimismo, se pronunció sobre un posible regreso al Monumental en un futuro. "Las cosas van a tener que pasar porque tienen que pasar. Yo estoy feliz en Grau, estoy en un excelente grupo. Espero darle muchas alegrías a Grau", concluyó.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025