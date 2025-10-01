HOYSuscripcion LR Focus

Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

Después de la derrota de Atlético Grau ante Alianza Lima, el atacante peruano señaló que está enfocado en su equipo y no piensa en cómo le va a Universitario.

Raúl Ruidíaz fue suplente en la derrota de Atlético Grau ante Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de L1 Max.
Raúl Ruidíaz no pudo hacer mucho para evitar la derrota de Atlético Grau ante Alianza Lima en Matute. El atacante no fue titular, pero ingresó en el segundo tiempo para intentar darle vuelta al marcador. Sin embargo, más allá de un remate que casi se mete en el arco de Guillermo Viscarra, la 'Pulga' no tuvo más ocasiones. Con este resultado, su equipo quedó relegado en el décimo lugar de la tabla de posiciones. Al término del compromiso, Ruidíaz se tomó un tiempo para brindar su análisis y también fue consultado sobre Universitario.

Como se conoce, en las últimas semanas, la relación entre la 'U' y el delantero no ha sido la mejor por una serie de polémicas. A pesar de su hinchaje, ambas partes se han distanciado y un posible regreso a Ate parece cada vez más complicado.

Raúl Ruidíaz habla sobre el gran momento de Universitario en el Torneo Clausura

En conversación con el periodista Eduardo Combe, de 'L1 Max', Ruidíaz habló sobre el notable presente que atraviesa Universitario. Si bien sabe que los cremas son líderes del Clausura, aseguró que solo se enfoca en su actual equipo.

"Yo, en lo personal, no veo tanto fútbol. Sé que la U está puntero, pero pienso en Atlético Grau. No tengo cabeza para estar pensando en otras cosas. Yo estoy pensando en Grau, nada más", declaró.

Asimismo, se pronunció sobre un posible regreso al Monumental en un futuro. "Las cosas van a tener que pasar porque tienen que pasar. Yo estoy feliz en Grau, estoy en un excelente grupo. Espero darle muchas alegrías a Grau", concluyó.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario2711830208+12
2Cusco FC2210712178+9
3Sporting Cristal1910541185+13
4Alianza Lima18115331712+5
5Deportivo Garcilaso18114611412+2
6ADT17115241213-1
7Cienciano15104331613+3
8Sport Huancayo15124352220+2
9Melgar14113531613+3
10Atlético Grau14114251615+1
11Comerciantes Unidos12103341115-4
12Los Chankas1294051222-10
13Juan Pablo II1110253911-2
14Alianza Atlético1010244660
15Ayacucho FC1011317817-9
16Alianza Universidad10113171223-11
17Sport Boys911236815-7
18UTC610136814−6
19Deportivo Binacional00000000
