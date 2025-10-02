Alianza Lima volvió a encontrar el rumbo y se metió en la pelea por el Torneo Clausura. Luego de sufrir una dolorosa eliminación en la Copa Sudamericana y perder ante Cienciano en el Cusco, los íntimos necesitaban con urgencia una victoria y pudo conseguirla ante Atlético Grau en Matute. En medio de este panorama, el delantero Paolo Guerrero se pronunció sobre el presente de su equipo.

"Fue una semana dura. Después de no ganar en Cusco, era un partido que teníamos que ganar. Llegaron una vez al arco y nos hicieron gol; debemos mejorar en ese aspecto. Lo que se resalta es la entrega del equipo, lo que empujó y la victoria de hoy", manifestó ante las cámaras de L1 MAX.

Paolo Guerrero revela cómo afectó la eliminación de la Copa Sudamericana

Respesto a la eliminación en cuartos de final de la Copa Sudamericana, el goleador de 41 años indicó que lo acontecido en el certamen continental fue un golpe muy duro para el plantel de Alianza Lima, pues existía la ilusión de llegar hasta la final.

"Hasta ahora veo a mis compañeros un poco cabizbajos; todos se imaginaron jugar una final. A los hinchas también les ha afectado, pero poco a poco debemos recuperarnos de eso. Ahora tenemos que enfocarnos en las fechas que faltan en el campeonato local y en sumar todos los puntos posibles", afirmó.

"No quiero entrar en ese asunto. Seguro a final de año cada uno hará su análisis, tanto el comando técnico como cada jugador. Ahora concentrarnos en las 6 fechas que faltan y tratar de ganar todo", agregó sobre si la derrota en la serie contra la U. de Chile fue por errores propios.

Gol anulado a Paolo Guerrero ante Atlético Grau

Paolo Guerrero fue uno de los protagonistas del triunfo de Alianza Lima ante Atlético Grau. Si bien su club logró llevarse los 3 puntos, el delantero se quedó con un sinsabor por el golazo que le anuló el VAR en el primer tiempo.

"No la pude ver. Me confirmaron desde la banca que era gol legítimo, pero me lo anularon", expresó el histórico atacante de la selección peruana sobre su jugada.