¡Perú es clave! El equipo Peru Unite, compuesto enteramente por jugadores nacionales, se coronó campeón del Mundial de Pokémon Unite 2025 tras derrotar 3-1 a la escuadra japonesa Zeta Division en la final disputada en el centro de convenciones de Anaheim, en California (Estados Unidos).

El team conformado por Axel Rivas (Khea), Jesús Antacassa (Drakenn), Jeremy Rivas (Tempo), Erick Cotrina (Zynuz) y José Arias (Anemo) tuvo problemas en el primer game, pero no tardó en recuperarse con aplastantes victorias en los tres juegos siguientes, donde los MVPs fueron el Leafeon de Anemo (2do game), el Lucario de Tempo (3ro) y el Crustle de Drakenn (4to).

La victoria de Peru Unite representa el primer campeonato mundial de Pokémon para Perú en cualquiera de los juegos disponibles (VGC, TGC, Pokémon Unite y Pokémon GO). En octavos de final, vencieron al Stamina Esports mexicano, mientras que en cuartos despacharon al Aegis Flames de Brasil, y en la semifinal al Luminosity de Estados Unidos.

“La verdad muy contentos que al fin todo el esfuerzo, después de hace tantos años (diera resultado) (…) Esperamos seguir dándole mucha felicidad a la gente de Latinoamérica”, expresó un Anemo emocionado hasta las lágrimas.

No es la primera vez que Perú roza la gloria en un Mundial de Pokémon Unite: en la edición 2024, el equipo FUSION, compuesto por 5 jugadores peruanos y 1 estadounidense, alcanzó la semifinal, donde cayó ante los coreanos de Xora Tigers Gaming. Peru Unite participó en esa edición y la de 2023, donde quedó líder de su grupo.