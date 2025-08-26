UNMSM se consagra campeona nacional y representará al Perú en la fase regional de OXY 2025

Tras intensas semanas de competencia entre más de 25 universidades e institutos de todo el país, culminaron las Clasificatorias Nacionales del Torneo Universitario OXY 2025, el campeonato oficial de esports que otorga al Perú la posibilidad de competir en el Mundial Universitario de Esports en Rusia.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se consagró campeona nacional luego de vencer en semifinales a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) por 2-1, superar en la final de grupo a la Universidad César Vallejo (UCV) por 2-0 y finalmente coronarse en la gran final con un contundente 3-0 frente a la Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA).

El equipo campeón estuvo conformado por: Henry Obregón (coach), Diego Zapana, Gian Pierre Larrauri. Isaac Regalado, Miguel Vergara, Santiago García.

Con este triunfo, San Marcos representará al Perú en la Fase Regional Sudamericana, que se disputará los días 6, 7, 13 y 14 de septiembre, donde medirá fuerzas contra los campeones universitarios de todo el continente. Solo cuatro países conseguirán la clasificación al Mundial Universitario de Esports en Moscú, Rusia, a celebrarse en octubre, con una bolsa de 60 mil dólares en premios.

Este torneo es organizado por la Federación Deportiva Peruana de Esports (FPE) con el respaldo de la Federación Rusa de Esports, y cuenta con la transmisión oficial de América TVGO – Boomzone, llevando el talento universitario peruano a miles de hogares en todo el país

"Lo que hemos vivido en estas clasificatorias demuestra que el Perú está lleno de jóvenes con un talento extraordinario para los esports. Nuestra misión como Federación es abrirles oportunidades, darles visibilidad y demostrar que, a través del esfuerzo y la disciplina, también se puede llegar a competir en el escenario internacional. Hoy San Marcos nos representará, pero detrás de ellos hay miles de estudiantes que ven en los esports un camino de crecimiento y orgullo nacional", expresó Josue Ferrando, del Director de Marketing y comunicación de la FPE.

Con más de 150 jugadores participantes y más de 20 universidades representadas, el OXY 2025 consolida su papel como el torneo universitario de esports más importante del Perú, generando un espacio de competitividad, formación y proyección internacional para los estudiantes