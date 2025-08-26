HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Deportes

UNMSM se consagra campeona nacional y representará al Perú en la fase regional de OXY 2025

El equipo de esports de la Decana de América se consagró a nivel local tras vencer a rivales como la UNI, UCV y UTEA. Ahora, buscará la clasificación al Mundial de Rusia en septiembre.

San Marcos representará al Perú en la fase regional sudamericana. Foto: Federación Peruana de Esports
San Marcos representará al Perú en la fase regional sudamericana. Foto: Federación Peruana de Esports

Tras intensas semanas de competencia entre más de 25 universidades e institutos de todo el país, culminaron las Clasificatorias Nacionales del Torneo Universitario OXY 2025, el campeonato oficial de esports que otorga al Perú la posibilidad de competir en el Mundial Universitario de Esports en Rusia.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se consagró campeona nacional luego de vencer en semifinales a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) por 2-1, superar en la final de grupo a la Universidad César Vallejo (UCV) por 2-0 y finalmente coronarse en la gran final con un contundente 3-0 frente a la Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA).

PUEDES VER: 'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: 'Pasa por ahí y le dice...'

lr.pe

El equipo campeón estuvo conformado por: Henry Obregón (coach), Diego Zapana, Gian Pierre Larrauri. Isaac Regalado, Miguel Vergara, Santiago García.

Con este triunfo, San Marcos representará al Perú en la Fase Regional Sudamericana, que se disputará los días 6, 7, 13 y 14 de septiembre, donde medirá fuerzas contra los campeones universitarios de todo el continente. Solo cuatro países conseguirán la clasificación al Mundial Universitario de Esports en Moscú, Rusia, a celebrarse en octubre, con una bolsa de 60 mil dólares en premios.

Este torneo es organizado por la Federación Deportiva Peruana de Esports (FPE) con el respaldo de la Federación Rusa de Esports, y cuenta con la transmisión oficial de América TVGO – Boomzone, llevando el talento universitario peruano a miles de hogares en todo el país

"Lo que hemos vivido en estas clasificatorias demuestra que el Perú está lleno de jóvenes con un talento extraordinario para los esports. Nuestra misión como Federación es abrirles oportunidades, darles visibilidad y demostrar que, a través del esfuerzo y la disciplina, también se puede llegar a competir en el escenario internacional. Hoy San Marcos nos representará, pero detrás de ellos hay miles de estudiantes que ven en los esports un camino de crecimiento y orgullo nacional", expresó Josue Ferrando, del Director de Marketing y comunicación de la FPE.

Con más de 150 jugadores participantes y más de 20 universidades representadas, el OXY 2025 consolida su papel como el torneo universitario de esports más importante del Perú, generando un espacio de competitividad, formación y proyección internacional para los estudiantes

Notas relacionadas
¡Perú campeón del Mundial de Pokémon Unite 2025! Equipo nacional venció en la final al Zeta Division japonés

¡Perú campeón del Mundial de Pokémon Unite 2025! Equipo nacional venció en la final al Zeta Division japonés

LEER MÁS
Torneo Interuniversitario de Esports: Perú seleccionará equipo de Dota 2 para el Mundial Rusia 2025 con US$ 60.000 de premio

Torneo Interuniversitario de Esports: Perú seleccionará equipo de Dota 2 para el Mundial Rusia 2025 con US$ 60.000 de premio

LEER MÁS
Torneo Interuniversitario de Esports: ¿cómo las universidades pueden inscribirse a este campeonato nacional de videojuego?

Torneo Interuniversitario de Esports: ¿cómo las universidades pueden inscribirse a este campeonato nacional de videojuego?

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

LEER MÁS
Eddie Fleischman respaldó a Hernán Barcos tras declaraciones y fulminó a Álex Valera con tajante argumento: "Desubicado"

Eddie Fleischman respaldó a Hernán Barcos tras declaraciones y fulminó a Álex Valera con tajante argumento: "Desubicado"

LEER MÁS
Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

LEER MÁS
Erick Osores y su fuerte crítica a la convocatoria de Álex Valera a la selección peruana: "Un jugador que te dice sí y luego no..."

Erick Osores y su fuerte crítica a la convocatoria de Álex Valera a la selección peruana: "Un jugador que te dice sí y luego no..."

LEER MÁS
Mr. Peet defendió a Hernán Barcos por tema Valera y criticó fuerte a Jean Ferrari y exfutbolistas: "Son caraduras para hablar de códigos"

Mr. Peet defendió a Hernán Barcos por tema Valera y criticó fuerte a Jean Ferrari y exfutbolistas: "Son caraduras para hablar de códigos"

LEER MÁS
Asesor FIFA y su rotunda postura sobre gol anulado a Universitario por offside ante Alianza Lima: "Buen trazado de líneas"

Asesor FIFA y su rotunda postura sobre gol anulado a Universitario por offside ante Alianza Lima: "Buen trazado de líneas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: conoce los horarios y distritos afectados hasta por 10 horas

Un estudio revela que los humanos pueden desarrollar un “sexto sentido” en 10 semanas

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

Deportes

Mr. Peet adelantó la posible decisión de Conmebol sobre violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hay rumores muy fuertes"

Thomas Müller y Kenji Cabrera protagonizan una efusiva celebración tras la agónica victoria de Vancouver Whitecaps en la MLS

Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota