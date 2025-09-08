The International 2025, el mundial de Dota 2 en su decimocuarta edición y organizado por Valve, comenzó el 4 de septiembre. En esta ocasión, Perú cuenta con un único representante: Elvis Joel De la Cruz Peña, conocido en el mundo profesional de los eSports como 'Scofield', integrante del equipo danés Heroic. La escuadra busca coronarse campeona y quedarse con el premio mayor del torneo, cuyo pozo supera los 2,5 millones de dólares hasta el 8 de septiembre, según cifras de Valve.

Scofield y su equipo aseguraron un lugar en el evento principal tras ganar tres de los cinco encuentros disputados en la fase de grupos. Previamente, habían conseguido su clasificación a esta instancia al proclamarse campeones del Regional Qualifier de Sudamérica, el torneo oficial que otorga los cupos de dicha región para The International.

Heroic ha clasificado a la Upper Bracket del torneo y necesita vencer a cuatro rivales para coronarse campeón y quedarse con el premio mayor, que actualmente asciende a 1 074 964 dólares. Este monto puede aumentar en los próximos días, ya que el pozo está compuesto por un fondo base de 1,6 millones de dólares aportados por Valve y el 30 % de las ventas de los 'Supporter Bundles', paquetes digitales adquiridos por los jugadores de Dota 2.

¿Por qué Scofield es el único peruano en The International 2025, cuando en otras ediciones hubo más representantes nacionales?

En The International 2025, la presencia peruana se redujo a un solo jugador: "Scofield", integrante de Heroic. El experimentado support consiguió su clasificación al mundial de Dota 2 tras conquistar el Regional Qualifier de Sudamérica, lo que le aseguró un lugar en la fase de grupos y posteriormente en el evento principal. Así, Scofield se convirtió en el único representante nacional en una edición donde la competencia regional fue especialmente dura.

A diferencia de años anteriores, cuando equipos como Infamous, Beastcoast o Thunder Awaken disputaron el torneo con conjuntos compuestos en su mayoría por peruanos, en 2025 ninguna de estas escuadras logró asegurar un cupo. El reducido número de plazas para Sudamérica —apenas una este año— y el buen desempeño de Heroic en las clasificatorias dejaron fuera a otros equipos de la región, marcando un contraste con la histórica presencia peruana en ediciones como 2019 y 2023, en las que participaron entre cinco y siete jugadores nacionales, según Liquipedia.