Álex Valera afirmó que su objetivo es lograr el tricampeonato con Universitario de Deportes. Foto: composición LR/GOLPERÚ/Universitario

Álex Valera afirmó que su objetivo es lograr el tricampeonato con Universitario de Deportes. Foto: composición LR/GOLPERÚ/Universitario

Álex Valera fue la gran figura del triunfo 3-2 de Universitario en la 'final' contra Cusco FC en el Monumental de Ate. El doblete que anotó el delantero fue determinante para que su equipo se lleve una victoria que los consolida como único líder de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025.

En medio de este panorama, Álvaro Barco, director deportivo del conjunto merengue, sorprendió con sus declaraciones sobre el gran nivel del atacante de 29 años y su futuro en la institución.

Álvaro Barco sobre el futuro de Alex Valera en Universitario

"Hay jugadores que se destacan individualmente, pero este es un equipo donde el colectivo realmente es lo más importante. Si bien es cierto, ya Valera se está de alguna manera desprendiendo de los demás en cuanto a los goles, pero en líneas generales todos tienen la capacidad para meter gol, lo han hecho durante todo el campeonato", sostuvo en zona mixta.

Por otra parte, Álvaro Barco fue claro al mencionar que su intención es tener a Álex Valera durante muchos años en Universitario; sin embargo, no descartó una posible venta al extranjero.

"No cabe duda que se merece un contrato importante aquí. Me gustaría tener a Alex durante mucho tiempo, pero de repente merece tener otra oportunidad en el extranjero. Tal vez poder venderlo y tener un beneficio tanto para el club como para él. Vamos a esperar con tranquilidad", puntualizó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Álex Valera en Universitario?

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, el artillero de la selección peruana tiene contrato con la 'U' hasta finales del 2026. Recordemos que el popular 'Valegol' tuvo un breve paso por el balompié de Arabia Saudita entre el 2022 y 2023.

Álex Valera es uno de los referentes de Universitario. Foto: Universitario.

¿Cuántos goles tiene Álex Valera con Universitario en el 2025?

Álex Valera registra un total de 15 anotaciones con el elenco crema entre la Liga 1 (14 goles) y Copa Libertadores. Asimismo, pelea con Facundo Callejo (21 goles) y Jhonny Vidales (17) por ser el máximo goleador de la temporada en el fútbol peruano.