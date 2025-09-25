¡Conmoción en Inglaterra! Billy Vigar, canterano del Arsenal, falleció hoy tras sufrir una lesión cerebral luego de chocar contra un muro de hormigón, que le produjo una lesión cerebral y lo hizo terminar en coma. El incidente ocurrió el pasado sábado 20, durante el encuentro entre su equipo y Wingate & Finchley, correspondiente a la Isthmian Premier Division, una liga regional del fútbol inglés.

Posteriormente, su club, el Chichester City, confirmó la noticia a través de sus redes sociales. Vigar formó parte del Arsenal desde los 14 años, pasando por las distintas divisiones menores de los 'Gunners'; sin embargo, nunca llegó a debutar en el primer equipo.

¿Quién era Billy Vigar?

Billy Vigar se formó en las divisiones menores del Arsenal, donde ingresó a la categoría Sub-18 en 2020 y más tarde ascendió al equipo Sub-21. Durante su etapa como promesa de los Gunners, tuvo pasos en calidad de préstamo por el Derby Sub-21 y el Eastbourne, acumulando experiencia en el fútbol inglés de desarrollo. En 2024 dejó definitivamente al Arsenal para unirse al Hastings United y, en agosto de 2025, fichó por el Chichester City, su último club, siempre dentro del circuito del fútbol inglés.

Comunicado de Chichester City

Vía redes sociales, su club confirmó la noticia lamentando lo sucedido. Sin embargo, resaltando que el jugador de 21 amaba el fútbol.

"Tras sufrir una grave lesión cerebral el pasado sábado, Billy Vigar fue inducido a un coma. El martes necesitó una operación para intentar darle alguna posibilidad de recuperación. Aunque esto ayudó, la lesión resultó demasiado grave para él y falleció el jueves (25) por la mañana.

Las reacciones a la actualización original muestran cuánto se pensaba en Billy y cuánto se le apreciaba dentro del deporte. Su familia está devastada de que esto haya sucedido mientras jugaba al deporte que amaba", se lee en el comunicado.