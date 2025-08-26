El primer gol de Oliver Sonne con el Burnley no pudo llegar en un mejor momento. Cuando se jugaba el tiempo añadido del partido ante Derby County, por la Carabao Cup, el peruano apareció con un golazo que desempató el marcador y le dio a su equipo la clasificación a la siguiente ronda.

Lo que más sorprendió a los hinchas fue cómo el 'Vikingo' tomó el papel de '9' al marcarle el pase a su compañero y definir cruzado para anotar el tanto de la victoria por 2-1. Al final del encuentro, el entrenador Scott Parker elogió el gesto técnico del lateral y expresó su satisfacción por el triunfo.

¿Qué dijo el DT de Burnley sobre el gol de Oliver Sonne?

"Creo que empezamos el partido muy bien y obviamente conseguimos un gol de ventaja. Pero el juego se nos escapó un poco. Pienso que es justo decir que, a veces, fuimos un poco descuidados con la posesión", sostuvo Parker en declaraciones recogidas por BBC Sport Lancashire.

"Estoy muy contento, en general, con cómo tuvimos que esforzarnos un poco y conseguimos el resultado con un bonito gol al final. Aprovechamos una gran oportunidad. Hubo momentos muy bonitos y luego un gol bien trabajado, que obviamente nos dio la clasificación", añadió el estratega.

Burnley celebra el gol de Oliver Sonne para la clasificación

Vía redes sociales, el conjunto de los clarets volvió a Sonne la imagen de la victoria. Con una fotografía del seleccionado peruano celebrando su conquista, el Burnley sacó cara por el pase a la tercera ronda (dieciseisavos de final) del certamen. "Poniéndonos el sombrero para la próxima ronda", publicó la cuenta oficial del club.