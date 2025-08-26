HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos
Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos     Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos     Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos     
Deportes

DT de Oliver Sonne quedó encantado con la definición del peruano en el triunfo agónico de Burnley: "Bonito gol"

Al final del partido por la Carabao Cup, el técnico Scott Parker se mostró satisfecho con la anotación del 'Vikingo', quien marcó por primera vez en Inglaterra.

Con Scott Parker como DT, Oliver Sonne ya ha jugado 3 partidos esta temporada. Foto: composición de LR/captura de BBC Sport/EFL Cup
Con Scott Parker como DT, Oliver Sonne ya ha jugado 3 partidos esta temporada. Foto: composición de LR/captura de BBC Sport/EFL Cup

El primer gol de Oliver Sonne con el Burnley no pudo llegar en un mejor momento. Cuando se jugaba el tiempo añadido del partido ante Derby County, por la Carabao Cup, el peruano apareció con un golazo que desempató el marcador y le dio a su equipo la clasificación a la siguiente ronda.

Lo que más sorprendió a los hinchas fue cómo el 'Vikingo' tomó el papel de '9' al marcarle el pase a su compañero y definir cruzado para anotar el tanto de la victoria por 2-1. Al final del encuentro, el entrenador Scott Parker elogió el gesto técnico del lateral y expresó su satisfacción por el triunfo.

PUEDES VER: Burnley dejó categórico comentario tras el primer gol de Oliver Sonne en Inglaterra: 'Poniéndonos el...'

lr.pe

¿Qué dijo el DT de Burnley sobre el gol de Oliver Sonne?

"Creo que empezamos el partido muy bien y obviamente conseguimos un gol de ventaja. Pero el juego se nos escapó un poco. Pienso que es justo decir que, a veces, fuimos un poco descuidados con la posesión", sostuvo Parker en declaraciones recogidas por BBC Sport Lancashire.

"Estoy muy contento, en general, con cómo tuvimos que esforzarnos un poco y conseguimos el resultado con un bonito gol al final. Aprovechamos una gran oportunidad. Hubo momentos muy bonitos y luego un gol bien trabajado, que obviamente nos dio la clasificación", añadió el estratega.

PUEDES VER: El goleador peruano de la Liga 1 que no fue considerado por Óscar Ibáñez: tiene mejores números que los convocados

lr.pe

Burnley celebra el gol de Oliver Sonne para la clasificación

Vía redes sociales, el conjunto de los clarets volvió a Sonne la imagen de la victoria. Con una fotografía del seleccionado peruano celebrando su conquista, el Burnley sacó cara por el pase a la tercera ronda (dieciseisavos de final) del certamen. "Poniéndonos el sombrero para la próxima ronda", publicó la cuenta oficial del club.

Notas relacionadas
Burnley dejó categórico comentario tras el primer gol de Oliver Sonne en Inglaterra: "Poniéndonos el..."

Burnley dejó categórico comentario tras el primer gol de Oliver Sonne en Inglaterra: "Poniéndonos el..."

LEER MÁS
Oliver Sonne marcó golazo agónico con el Burnley: peruano le dio la clasificación a su equipo en la Carabao Cup de Inglaterra

Oliver Sonne marcó golazo agónico con el Burnley: peruano le dio la clasificación a su equipo en la Carabao Cup de Inglaterra

LEER MÁS
Oliver Sonne y su desolador mensaje tras ser goleado en su debut por Premier League: "Definitivamente..."

Oliver Sonne y su desolador mensaje tras ser goleado en su debut por Premier League: "Definitivamente..."

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

LEER MÁS
'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

LEER MÁS
Ricardo Gareca reveló su plato favorito de la gastronomía local y reafirmó: "El pisco es peruano"

Ricardo Gareca reveló su plato favorito de la gastronomía local y reafirmó: "El pisco es peruano"

LEER MÁS
El goleador peruano de la Liga 1 que no fue considerado por Óscar Ibáñez: tiene mejores números que los convocados

El goleador peruano de la Liga 1 que no fue considerado por Óscar Ibáñez: tiene mejores números que los convocados

LEER MÁS
Burnley dejó categórico comentario tras el primer gol de Oliver Sonne en Inglaterra: "Poniéndonos el..."

Burnley dejó categórico comentario tras el primer gol de Oliver Sonne en Inglaterra: "Poniéndonos el..."

LEER MÁS
Eddie Fleischman respaldó a Hernán Barcos tras declaraciones y fulminó a Álex Valera con tajante argumento: "Desubicado"

Eddie Fleischman respaldó a Hernán Barcos tras declaraciones y fulminó a Álex Valera con tajante argumento: "Desubicado"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Hijo de agricultores mexicanos ingresa a 15 universidades de EEUU y estudiará Derecho en Harvard para apoyar a inmigrantes

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Deportes

Hernán Barcos aconseja a Gremio sobre Erick Noriega y su posición en el campo: "Le gusta jugar más en..."

Con Guillermo Viscarra, Bolivia presentó su lista de convocados para buscar el repechaje al Mundial

Reimond Manco lapida a Hernán Barcos por llevar la discusión con Alex Valera fuera de la cancha: "Ahí la ca***"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota