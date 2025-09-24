¿A qué hora juega Peñarol vs Tacuarembó EN VIVO por cuartos de final de la Copa AUF Uruguay 2025?
En el estadio Raúl Goyenola, Peñarol y Tacuarembó dan inicio a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay 2025. El Manya busca seguir en competencia por el título.
Peñarol vs Tacuarembó EN VIVO juegan HOY, a partir de las 8.30 p. m. (hora uruguaya), en el estadio Raúl Goyenola. El partido por cuartos de final de la Copa AUF Uruguay 2025 se podrá ver a través de VTV Plus y Disney Plus (streaming), pero también tienes la opción de informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.
Luego de una angustiosa clasificación ante Liverpool, al que se impuso 2-1 de forma agónica y con polémica, el equipo carbonero va por su pase a 'semis' ante el modesto Tacuarembó de la segunda división, que en la ronda previa dejó en el camino a Cerro Largo. La gran novedad en el plantel de Peñarol es la convocatoria de Alejo Cruz y Jaime Báez, quienes podrían volver a jugar tras un buen tiempo inactivos.
¿A qué hora juega Peñarol vs Tacuarembó?
En territorio uruguayo, el juego entre Peñarol y Tacuarembó empezará a las 8.30 p. m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.
- México: 5.30 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 6.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 7.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay: 8.30 p. m.
- España: 1.30 a. m. (jueves 25).
¿Dónde ver Peñarol vs Tacuarembó?
La transmisión por TV del Peñarol vs Tacuarembó estará a cargo del canal VTV Plus, el cual se puede sintonizar en los siguientes cableoperadores de Uruguay.
- DirecTV: canal 661 (SD) y 1661 (HD)
- Cablevisión: canal 708 (HD)
- Nuevo Siglo: canal 425 (HD)
- TCC: canal 425 (HD)
- Telecable: canal 99 (analógico) y 114 (digital)
- Cablevisión 33: canal 646 (SD)
- Del Faro TV Cable: canal 99 (analógico), 341 (digital) y 863 (HD).
Pronóstico de Peñarol vs Tacuarembó
Peñarol se perfila como el claro favorito en esta llave ante Tacuarembó, según las principales casas de apuestas.
- Betano: gana Peñarol (1,62), empate (3,35), gana Tacuarembó (5,20)
- 1XBet: gana Peñarol (1,62), empate (3,54), gana Tacuarembó (5,48)
- Coolbet: gana Peñarol (1,60), empate (3,50), gana Tacuarembó (6,25)
- Doradobet: gana Peñarol (1,61), empate (3,40), gana Tacuarembó (5,66).
Alineaciones probables de Peñarol vs Tacuarembó
Estos son los posibles equipos titulares de Peñarol y Tacuarembó para el partido de hoy.
- Peñarol: Martín Campaña; Damián Suárez, Javier Méndez, Gastón Silva o Nahuel Herrera, Lucas Hernández; Lorenzo Couture, Leandro Umpiérrez; Stiven Muhlethaler, David Terans, Diego García; Héctor Villalba
- Tacuarembó: Andrés Marsengo; Pablo Fagúndez, Roberto Hernández, Francisco Martirena, Alexis Piegas; Jonathan Baeza, Santiago Scotto, Pablo Furtado, Franco Mederos; Douglas Bittencourt, Delis Vargas
Árbitros de Peñarol vs Tacuarembó
Así quedó conformada la terna arbitral de la llave Peñarol vs Tacuarembó por cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.
- Principal: Esteban Guerra
- Asistente 1: Alberto Píriz
- Asistente 2: Franco Mieres
- Cuarto árbitro: Juan Cianni
- VAR: Daniel Rodríguez
- AVAR: Sebastián Schroeder.