Deportes

¿A qué hora juega Peñarol vs Tacuarembó EN VIVO por cuartos de final de la Copa AUF Uruguay 2025?

En el estadio Raúl Goyenola, Peñarol y Tacuarembó dan inicio a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay 2025. El Manya busca seguir en competencia por el título.

Peñarol y Tacuarembó no juegan un partido oficial entre sí desde hace más de 10 años. Foto: composición de Omar Neyra/GLR
Peñarol y Tacuarembó no juegan un partido oficial entre sí desde hace más de 10 años. Foto: composición de Omar Neyra/GLR

Peñarol vs Tacuarembó EN VIVO juegan HOY, a partir de las 8.30 p. m. (hora uruguaya), en el estadio Raúl Goyenola. El partido por cuartos de final de la Copa AUF Uruguay 2025 se podrá ver a través de VTV Plus y Disney Plus (streaming), pero también tienes la opción de informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Luego de una angustiosa clasificación ante Liverpool, al que se impuso 2-1 de forma agónica y con polémica, el equipo carbonero va por su pase a 'semis' ante el modesto Tacuarembó de la segunda división, que en la ronda previa dejó en el camino a Cerro Largo. La gran novedad en el plantel de Peñarol es la convocatoria de Alejo Cruz y Jaime Báez, quienes podrían volver a jugar tras un buen tiempo inactivos.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega River Plate vs Palmeiras EN VIVO por el pase a semifinales de la Copa Libertadores?

lr.pe

¿A qué hora juega Peñarol vs Tacuarembó?

En territorio uruguayo, el juego entre Peñarol y Tacuarembó empezará a las 8.30 p. m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

  • México: 5.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 6.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay: 8.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (jueves 25).

¿Dónde ver Peñarol vs Tacuarembó?

La transmisión por TV del Peñarol vs Tacuarembó estará a cargo del canal VTV Plus, el cual se puede sintonizar en los siguientes cableoperadores de Uruguay.

  • DirecTV: canal 661 (SD) y 1661 (HD)
  • Cablevisión: canal 708 (HD)
  • Nuevo Siglo: canal 425 (HD)
  • TCC: canal 425 (HD)
  • Telecable: canal 99 (analógico) y 114 (digital)
  • Cablevisión 33: canal 646 (SD)
  • Del Faro TV Cable: canal 99 (analógico), 341 (digital) y 863 (HD).

Pronóstico de Peñarol vs Tacuarembó

Peñarol se perfila como el claro favorito en esta llave ante Tacuarembó, según las principales casas de apuestas.

  • Betano: gana Peñarol (1,62), empate (3,35), gana Tacuarembó (5,20)
  • 1XBet: gana Peñarol (1,62), empate (3,54), gana Tacuarembó (5,48)
  • Coolbet: gana Peñarol (1,60), empate (3,50), gana Tacuarembó (6,25)
  • Doradobet: gana Peñarol (1,61), empate (3,40), gana Tacuarembó (5,66).

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Olimpia vs Atlético Tembetary EN VIVO HOY por la Copa Paraguay 2025?

lr.pe

Alineaciones probables de Peñarol vs Tacuarembó

Estos son los posibles equipos titulares de Peñarol y Tacuarembó para el partido de hoy.

  • Peñarol: Martín Campaña; Damián Suárez, Javier Méndez, Gastón Silva o Nahuel Herrera, Lucas Hernández; Lorenzo Couture, Leandro Umpiérrez; Stiven Muhlethaler, David Terans, Diego García; Héctor Villalba
  • Tacuarembó: Andrés Marsengo; Pablo Fagúndez, Roberto Hernández, Francisco Martirena, Alexis Piegas; Jonathan Baeza, Santiago Scotto, Pablo Furtado, Franco Mederos; Douglas Bittencourt, Delis Vargas

Árbitros de Peñarol vs Tacuarembó

Así quedó conformada la terna arbitral de la llave Peñarol vs Tacuarembó por cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

  • Principal: Esteban Guerra
  • Asistente 1: Alberto Píriz
  • Asistente 2: Franco Mieres
  • Cuarto árbitro: Juan Cianni
  • VAR: Daniel Rodríguez
  • AVAR: Sebastián Schroeder.
