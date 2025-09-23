HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Olimpia vs Atlético Tembetary EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por los octavos de final de la Copa Paraguay 2025?

En el estadio Luis Salinas Tanasio, Olimpia recibe a Atlético Tembetary en busca de una victoria que le permita ir sellando su clasificación a la siguiente fase de la Copa Paraguay 2025.

Olimpia y Atlético Tembetary jugarán desde las 5.00 p. m. Foto: composición LR/Omar Neyra
Olimpia y Atlético Tembetary jugarán desde las 5.00 p. m. Foto: composición LR/Omar Neyra

Olimpia vs Atlético Tembetary se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 24 de setiembre por la ida de los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. El duelo del Decano se llevará a cabo en el estadio Luis Salinas Tanasio, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora paraguaya). La transmisión estará a cargo de Tigo Sports para todo territorio guaraní. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

En lo que corresponde a la liga paraguaya, ambos conjuntos atraviesan un pésimo momento. Olimpia marcha en la décima posición del Clausura con tan solo 13 unidades, mientras que Atlético Tembetary está último con 6 puntos.

Olimpia vs Atlético Tembetary: ficha del partido

PartidoOlimpia vs Atlético Tembetary
¿Cuándo?Miércoles 24 de setiembre del 2025
¿A qué hora?5.00 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?Tigo Sports
¿Dónde?Estadio Luis Salinas Tanasio

¿A qué hora juega Olimpia vs Atlético Tembetary?

En suelo peruano, el choque entre Olimpia vs Atlético Tembetary por la ida de los octavos de final de la Copa Paraguay 2025 se disputará desde las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.00 p. m.

¿En qué canal ver Olimpia vs Atlético Tembetary?

La transmisión del Olimpia vs Atlético Tembetary por la ida de los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025 estará a cargo de Tigo Sports para todo suelo guaraní.

