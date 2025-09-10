¿A qué hora juega Peñarol vs Liverpool HOY por octavos de final de la Copa AUF Uruguay 2025?
Desde el Estadio Centenario de Montevideo, Peñarol y Liverpool se enfrentan en busca del pase a la siguiente ronda del torneo. La transmisión del partido irá por VTV Plus.
Peñarol y Liverpool juegan HOY, por octavos de final de la Copa AUF Uruguay 2025, en el Estadio Centenario de Montevideo. El partido empieza a las 8.30 p. m. (hora uruguaya) y será transmitido por la señal de VTV Plus y Disney Plus (streaming). En caso de igualdad en los 90 minutos, se desempatará a través de una tanda de penales.
¿A qué hora juega Peñarol vs Liverpool?
En Uruguay, el partido Peñarol vs Liverpool arrancará a las 8.30 p. m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.
- México: 5.30 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 6.30 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 7.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay: 8.30 p. m.
- España: 12.30 a. m. (jueves 11).
¿Dónde ver Peñarol vs Liverpool?
La transmisión por TV del Peñarol vs Liverpool estará a cargo de VTV Plus en territorio uruguayo. Por internet, se podrá ver a través de la plataforma Disney Plus.
- DirecTV: canal 661 (SD) y 1661 (HD)
- Cablevisión: canal 708 (HD)
- Nuevo Siglo: canal 425 (HD)
- TCC: canal 425 (HD)
- Telecable: canal 99 (analógico) y 114 (digital)
- Cablevisión 33: canal 646 (SD)
- Del Faro TV Cable: canal 99 (analógico), 341 (digital) y 863 (HD).
Alineaciones probables de Peñarol vs Liverpool
Estos son los posibles equipos titulares de Peñarol y Liverpool para el partido de hoy.
- Peñarol: Martín Campaña; Damián Suárez, Emanuel Gularte, Gastón Silva y Lucas Hernández; Eric Remedi, Lorenzo Couture; Stiven Muhlethaler, David Terans, Leandro Umpiérrez o Brandon Álvarez, y Matías Arezo
- Liverpool: Emiliano Márquez; Santiago Milano, Nicolás Cabral, Lucas Suárez, Franco Catarozzi, Lucas Wasilewsky, Matías Mir, Manuel Castro, Ezequiel Forclaz, Renzo Machado y Alfonso de Luca.
Pronóstico de Peñarol vs Liverpool
Las cuotas de las principales casas de apuestas para este encuentro dan como favorito para ganar a Peñarol.
- Betano: gana Peñarol (2,07), empate (3,15), gana Liverpool (3,70)
- 1XBet: gana Peñarol (2,08), empate (3,22), gana Liverpool (3,43)
- Doradobet: gana Peñarol (2,12), empate (3,00), gana Liverpool (3,50).
Entradas para Peñarol vs Liverpool
Los boletos para este Peñarol vs Liverpool están a la venta en la página web Tickantel.
Precios de las entradas al partido contra Liverpool. Foto: Peñarol