HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Curwen en La República
EN VIVO | Curwen en La República     EN VIVO | Curwen en La República     EN VIVO | Curwen en La República     
Deportes

¿A qué hora juega Peñarol vs Liverpool HOY por octavos de final de la Copa AUF Uruguay 2025?

Desde el Estadio Centenario de Montevideo, Peñarol y Liverpool se enfrentan en busca del pase a la siguiente ronda del torneo. La transmisión del partido irá por VTV Plus.

Peñarol y Liverpool juegan por el pase a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay. Foto: composición de Omar Neyra/GLR
Peñarol y Liverpool juegan por el pase a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay. Foto: composición de Omar Neyra/GLR

Peñarol y Liverpool juegan HOY, por octavos de final de la Copa AUF Uruguay 2025, en el Estadio Centenario de Montevideo. El partido empieza a las 8.30 p. m. (hora uruguaya) y será transmitido por la señal de VTV Plus y Disney Plus (streaming). En caso de igualdad en los 90 minutos, se desempatará a través de una tanda de penales.

¿A qué hora juega Peñarol vs Liverpool?

En Uruguay, el partido Peñarol vs Liverpool arrancará a las 8.30 p. m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

  • México: 5.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 6.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay: 8.30 p. m.
  • España: 12.30 a. m. (jueves 11).

PUEDES VER: Chile y Uruguay no se hicieron daño: por la última fecha de las eliminatorias, empataron 0-0

lr.pe

¿Dónde ver Peñarol vs Liverpool?

La transmisión por TV del Peñarol vs Liverpool estará a cargo de VTV Plus en territorio uruguayo. Por internet, se podrá ver a través de la plataforma Disney Plus.

  • DirecTV: canal 661 (SD) y 1661 (HD)
  • Cablevisión: canal 708 (HD)
  • Nuevo Siglo: canal 425 (HD)
  • TCC: canal 425 (HD)
  • Telecable: canal 99 (analógico) y 114 (digital)
  • Cablevisión 33: canal 646 (SD)
  • Del Faro TV Cable: canal 99 (analógico), 341 (digital) y 863 (HD).

Alineaciones probables de Peñarol vs Liverpool

Estos son los posibles equipos titulares de Peñarol y Liverpool para el partido de hoy.

  • Peñarol: Martín Campaña; Damián Suárez, Emanuel Gularte, Gastón Silva y Lucas Hernández; Eric Remedi, Lorenzo Couture; Stiven Muhlethaler, David Terans, Leandro Umpiérrez o Brandon Álvarez, y Matías Arezo
  • Liverpool: Emiliano Márquez; Santiago Milano, Nicolás Cabral, Lucas Suárez, Franco Catarozzi, Lucas Wasilewsky, Matías Mir, Manuel Castro, Ezequiel Forclaz, Renzo Machado y Alfonso de Luca.

Pronóstico de Peñarol vs Liverpool

Las cuotas de las principales casas de apuestas para este encuentro dan como favorito para ganar a Peñarol.

  • Betano: gana Peñarol (2,07), empate (3,15), gana Liverpool (3,70)
  • 1XBet: gana Peñarol (2,08), empate (3,22), gana Liverpool (3,43)
  • Doradobet: gana Peñarol (2,12), empate (3,00), gana Liverpool (3,50).

PUEDES VER: Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Sonne: 'El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier para ti'

lr.pe

Entradas para Peñarol vs Liverpool

Los boletos para este Peñarol vs Liverpool están a la venta en la página web Tickantel.

Precios de las entradas al partido contra Liverpool. Foto: Peñarol

Precios de las entradas al partido contra Liverpool. Foto: Peñarol

Notas relacionadas
Peñarol goleó a Río Negro por la Copa AUF Uruguay 2025 y clasificó a octavos de final

Peñarol goleó a Río Negro por la Copa AUF Uruguay 2025 y clasificó a octavos de final

LEER MÁS
¡Peñarol campeón! El Manya venció a Nacional por penales en la final del Torneo Intermedio 2025

¡Peñarol campeón! El Manya venció a Nacional por penales en la final del Torneo Intermedio 2025

LEER MÁS
Deportivo LSM de Messi y Suárez apuesta por la innovación: estadio propio y equipo femenino para transformar el fútbol uruguayo

Deportivo LSM de Messi y Suárez apuesta por la innovación: estadio propio y equipo femenino para transformar el fútbol uruguayo

LEER MÁS
Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Paraguay señaló al jugador de Perú que tenía que "ganarle la espalda" para vencer por la última fecha de eliminatorias: "Se los dije"

DT de Paraguay señaló al jugador de Perú que tenía que "ganarle la espalda" para vencer por la última fecha de eliminatorias: "Se los dije"

LEER MÁS
Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: "El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti"

Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: "El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti"

LEER MÁS
Bolivia y su camino en el repechaje: posibles rivales y formato para definir la clasificación al Mundial 2026

Bolivia y su camino en el repechaje: posibles rivales y formato para definir la clasificación al Mundial 2026

LEER MÁS
Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

LEER MÁS
FIFA califica como "lamentable" final de Perú en Eliminatorias 2026 y apunta: "Campaña extremadamente decepcionante"

FIFA califica como "lamentable" final de Perú en Eliminatorias 2026 y apunta: "Campaña extremadamente decepcionante"

LEER MÁS
Pedro Gallese hace destructivo análisis tras derrota ante Paraguay y eliminación de la selección peruana: "Una verguenza"

Pedro Gallese hace destructivo análisis tras derrota ante Paraguay y eliminación de la selección peruana: "Una verguenza"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aviso importante para inmigrantes en EEUU: USCIS confirma que Trump deportará a venezolanos por esta razón en 2025

¿Crisis en 'Magaly TV, la firme'? Voz oficial de los ampays habría renunciado en medio de conflictos que sacuden a producción

Dólar BCV y paralelo hoy, 10 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

Deportes

FIFA califica como "lamentable" final de Perú en Eliminatorias 2026 y apunta: "Campaña extremadamente decepcionante"

Reimond Manco afirma que ya sabe el nombre del nuevo técnico de la selección peruana: "Me dicen que ya han conversado"

Diego Rebagliati apunta contra el próximo entrenador de la selección peruana: "No es trascendental quién dirija los amistosos"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

Delia Espinoza anuncia demanda de inconstitucionalidad contra Ley de Amnistía: "Tenemos listo el proyecto"

Juez Chávez Tamariz declara inaplicable la ley de amnistía al prófugo ex jefe político militar de Ayacucho, Fernández Dávila

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota