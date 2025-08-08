HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Peñarol vs Nacional EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el clásico uruguayo por el Torneo Clausura 2025?

El Estadio Campeón del Siglo está a horas de vivir una nueva edición del clásico uruguayo. Peñarol y Nacional se alistan para regalarnos un partidazo por el Torneo Clausura 2025.

Peñarol y Nacional juegan desde la 1.00 p. m. Foto: composición LR/difusión
Peñarol y Nacional juegan desde la 1.00 p. m. Foto: composición LR/difusión

Peñarol se enfrenta a Nacional EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 9 de agosto por la fecha 2 del Torneo Clausura 2025. Esta nueva edición del clásico uruguayo se llevará a cabo en el Estadio Campeón del Siglo, a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana) y 3.00 p. m. (hora uruguaya). La transmisión estará a cargo de VTV Plus y Disney Plus en Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

El conjunto mirasol viene de imponerse ante Progreso por la primera fecha del campeonato. Por su parte, el Bolso también lo suyo y humilló a Montevideo City Torque por 5-2. Ambos llegan envalentonados y buscan seguir por la senda del triunfo.

¿A qué hora juegan Peñarol vs Nacional?

El encuentro está programado para comenzar a las 1:00 p. m. (hora peruana). A continuación, la lista con los horarios para los demás países.

  • Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia: 2:00 p. m.
  • Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 3:00 p. m.

¿Dónde ver Peñarol contra Nacional?

El partido se podrá seguir a través de la señal de Disney+ en Sudamericana. Además, también podrás seguirlo por la señal de VTV Plus en territorio charrúa.

Peñarol vs Nacional: posibles alineaciones

  • Peñarol: Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Ignacio Sosa; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera
  • Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Juan Pablo Patiño; Christian Oliva, Luciano Boggio; Nicolás López, Rómulo Otero, Exequiel Mereles; Maximiliano Gómez.
Notas relacionadas
¡Peñarol campeón! El Manya venció a Nacional por penales en la final del Torneo Intermedio 2025

¡Peñarol campeón! El Manya venció a Nacional por penales en la final del Torneo Intermedio 2025

LEER MÁS
¡Con golazo de Remedi! Peñarol volteó el partido y ganó 3-2 a Olimpia de Fabián Bustos en la la Copa Libertadores

¡Con golazo de Remedi! Peñarol volteó el partido y ganó 3-2 a Olimpia de Fabián Bustos en la la Copa Libertadores

LEER MÁS
Olimpia y Peñarol empataron 0-0 por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025

Olimpia y Peñarol empataron 0-0 por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú sucumbió ante Colombia: 'Matadoras' cayeron 3-0 y quedaron eliminadas de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Perú sucumbió ante Colombia: 'Matadoras' cayeron 3-0 y quedaron eliminadas de la Copa Panamericana de Vóley 2025

LEER MÁS
Julio César Uribe comete garrafal error al presentar a Cristian Benavente en Sporting Cristal: "La incorporación de Cristian Benavides"

Julio César Uribe comete garrafal error al presentar a Cristian Benavente en Sporting Cristal: "La incorporación de Cristian Benavides"

LEER MÁS
Venezuela vs México EN VIVO: transmisión del juego de la Vinotinto por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Venezuela vs México EN VIVO: transmisión del juego de la Vinotinto por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

LEER MÁS
Alianza Lima y el frío mensaje a Universitario por sus 101 aniversario: "Saludamos a la 'U'"

Alianza Lima y el frío mensaje a Universitario por sus 101 aniversario: "Saludamos a la 'U'"

LEER MÁS
‘Cachete’ Zúñiga, recordado goleador del Melgar, sorprendió al graduarse como abogado mientras es DT de un club en Tacna

‘Cachete’ Zúñiga, recordado goleador del Melgar, sorprendió al graduarse como abogado mientras es DT de un club en Tacna

LEER MÁS
Pedro Aquino podría llegar a Sporting Cristal: la única condición para que el volante peruano juegue el Torneo Clausura 2025

Pedro Aquino podría llegar a Sporting Cristal: la única condición para que el volante peruano juegue el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hildebrandt criticó el libro de Marco Sifuentes, y este le responde: "César, dame una oportunidad"

Rechazan decisión de la Policía de suspender operativos contra la minería ilegal en zonas críticas

Venezuela vs México EN VIVO: hora y canal para ver a la Vinotinto en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Deportes

Venezuela vs México EN VIVO: hora y canal para ver a la Vinotinto en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Cristian Benavente y su picante mensaje tras fichar por Sporting Cristal: "El lugar perfecto para disfrutar del fútbol"

Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: rival confirmado de Perú tras cierre de la fase de grupos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota