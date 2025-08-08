Peñarol vs Nacional EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el clásico uruguayo por el Torneo Clausura 2025?

Peñarol se enfrenta a Nacional EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 9 de agosto por la fecha 2 del Torneo Clausura 2025. Esta nueva edición del clásico uruguayo se llevará a cabo en el Estadio Campeón del Siglo, a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana) y 3.00 p. m. (hora uruguaya). La transmisión estará a cargo de VTV Plus y Disney Plus en Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

El conjunto mirasol viene de imponerse ante Progreso por la primera fecha del campeonato. Por su parte, el Bolso también lo suyo y humilló a Montevideo City Torque por 5-2. Ambos llegan envalentonados y buscan seguir por la senda del triunfo.

¿A qué hora juegan Peñarol vs Nacional?

El encuentro está programado para comenzar a las 1:00 p. m. (hora peruana). A continuación, la lista con los horarios para los demás países.

Perú, Colombia, Ecuador : 1:00 p. m.

: 1:00 p. m. Venezuela, Bolivia : 2:00 p. m.

: 2:00 p. m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 3:00 p. m.

¿Dónde ver Peñarol contra Nacional?

El partido se podrá seguir a través de la señal de Disney+ en Sudamericana. Además, también podrás seguirlo por la señal de VTV Plus en territorio charrúa.

Peñarol vs Nacional: posibles alineaciones