Peñarol vs Río Negro EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por la Copa AUF Uruguay 2025?

¿A qué hora juega Peñarol vs Río Negro EN VIVO Y EN DIRECTO por la Copa AUF Uruguay 2025? El cotejo está programado para este miércoles 27 de agosto desde las 6.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Casto Martínez Laguarda y será transmitido por la señal de AUF TV. Asimismo, podrás seguir toda la cobertura de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

En el Torneo Clausura, Peñarol derrotó 2-0 a River Plate en el Estadio Campeón del Siglo. David Terans y Maximiliano Silvera fueron los encargados de anotar los goles. Río Negro, por su parte, viene de perder por 2-0 ante Central en calidad de local por la Liga Mayor de San José.

¿A qué hora juegan Peñarol vs Río Negro?

El encuentro entre Peñarol vs Río Negro por la Copa AUF Uruguay 2025 se jugará desde las 6.30 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios según tu zona geográfica.

México: 5.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 6.30 p. m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela, Chile: 7.30 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 8.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (jueves 28).

¿Dónde ver Peñarol vs Río Negro?

La señal encargada de transmitir el compromiso entre Peñarol vs Río Negro para suelo charrúa será la plataforma oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF TV. Aquel servicio de streaming se puede adquirir desde la web auf.tv.

¿Cómo ver Peñarol vs Río Negro ONLINE?

Para que no te pierdas el duelo entre Peñarol vs Río Negro por internet, puedes sintonizar la cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.