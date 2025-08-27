HOYSuscripcion LR Focus

Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos
Peñarol vs Río Negro EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por la Copa AUF Uruguay 2025?

Peñarol y Río Negro se medirán en el Estadio Casto Martínez Laguarda de San José por el inicio de la Copa Uruguay. Conoce AQUÍ todos los detalles de este duelo.

Peñarol y Río Negro jugarán en San José. Foto: composición LR
Peñarol y Río Negro jugarán en San José. Foto: composición LR

¿A qué hora juega Peñarol vs Río Negro EN VIVO Y EN DIRECTO por la Copa AUF Uruguay 2025? El cotejo está programado para este miércoles 27 de agosto desde las 6.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Casto Martínez Laguarda y será transmitido por la señal de AUF TV. Asimismo, podrás seguir toda la cobertura de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

En el Torneo Clausura, Peñarol derrotó 2-0 a River Plate en el Estadio Campeón del Siglo. David Terans y Maximiliano Silvera fueron los encargados de anotar los goles. Río Negro, por su parte, viene de perder por 2-0 ante Central en calidad de local por la Liga Mayor de San José.

¿A qué hora juegan Peñarol vs Río Negro?

El encuentro entre Peñarol vs Río Negro por la Copa AUF Uruguay 2025 se jugará desde las 6.30 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios según tu zona geográfica.

  • México: 5.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 6.30 p. m.
  • Bolivia, Paraguay, Venezuela, Chile: 7.30 p. m.
  • Argentina, Brasil y Uruguay: 8.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (jueves 28).

¿Dónde ver Peñarol vs Río Negro?

La señal encargada de transmitir el compromiso entre Peñarol vs Río Negro para suelo charrúa será la plataforma oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF TV. Aquel servicio de streaming se puede adquirir desde la web auf.tv.

¿Cómo ver Peñarol vs Río Negro ONLINE?

Para que no te pierdas el duelo entre Peñarol vs Río Negro por internet, puedes sintonizar la cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.

Peñarol no tuvo piedad: venció 3-0 a Nacional en el clásico uruguayo y es líder del Torneo Clausura 2025

Peñarol no tuvo piedad: venció 3-0 a Nacional en el clásico uruguayo y es líder del Torneo Clausura 2025

¡Peñarol campeón! El Manya venció a Nacional por penales en la final del Torneo Intermedio 2025

¡Peñarol campeón! El Manya venció a Nacional por penales en la final del Torneo Intermedio 2025

¡Con golazo de Remedi! Peñarol volteó el partido y ganó 3-2 a Olimpia de Fabián Bustos en la la Copa Libertadores

¡Con golazo de Remedi! Peñarol volteó el partido y ganó 3-2 a Olimpia de Fabián Bustos en la la Copa Libertadores

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

Eddie Fleischman respaldó a Hernán Barcos tras declaraciones y fulminó a Álex Valera con tajante argumento: "Desubicado"

Eddie Fleischman respaldó a Hernán Barcos tras declaraciones y fulminó a Álex Valera con tajante argumento: "Desubicado"

Filtran video de Pedro Aquino poniéndose la camiseta de Universitario tras el clásico ante Alianza Lima: Archimbaud tuvo peculiar reacción

Filtran video de Pedro Aquino poniéndose la camiseta de Universitario tras el clásico ante Alianza Lima: Archimbaud tuvo peculiar reacción

Pumas y el contundente motivo por el que dejaría ir a Piero Quispe del club: "Va por buen camino su salida"

Pumas y el contundente motivo por el que dejaría ir a Piero Quispe del club: "Va por buen camino su salida"

Ricardo Gareca reveló su plato favorito de la gastronomía local y reafirmó: "El pisco es peruano"

Ricardo Gareca reveló su plato favorito de la gastronomía local y reafirmó: "El pisco es peruano"

¿Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada el 24 de agosto? Monto sellado, qué entregan los cuadros con 5 o 6 aciertos y dividendos a ganador y place del INH

¿Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada el 24 de agosto? Monto sellado, qué entregan los cuadros con 5 o 6 aciertos y dividendos a ganador y place del INH

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Hernán Barcos aconseja a Gremio sobre Erick Noriega y su posición en el campo: "Le gusta jugar más en..."

Deportes

Hernán Barcos aconseja a Gremio sobre Erick Noriega y su posición en el campo: "Le gusta jugar más en..."

Con Guillermo Viscarra, Bolivia presentó su lista de convocados para buscar el repechaje al Mundial

Reimond Manco lapida a Hernán Barcos por llevar la discusión con Alex Valera fuera de la cancha: "Ahí la ca***"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

