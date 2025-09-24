HOYSuscripcion LR Focus

Barcelona vs Real Oviedo EN VIVO: horario y canales para ver el partido de LaLiga de España

Este jueves 25 de septiembre se juega el Barcelona vs Real Oviedo por la fecha 6 de LaLiga 2025-26. Los culés buscarán mantener el invicto ante un recién ascendido.

Barcelona y Real Oviedo vuelven a enfrentarse tras más de 24 años. Foto: composición de Omar Neyra/GLR
Barcelona y Real Oviedo vuelven a enfrentarse tras más de 24 años. Foto: composición de Omar Neyra/GLR

Barcelona vs Real Oviedo EN VIVO juegan este jueves 25 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por la fecha 6 de LaLiga EA Sports 2025-26 de España. El partido se llevará a cabo en el estadio Carlos Tartiere, con transmisión a cargo del canal DSports. Para que no te pierdas el minuto a minuto gratis por internet, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Tras la exhibición que dio ante el Getafe, el equipo dirigido por Hansi Flick debe seguir por la senda del triunfo para no perderle pisada al líder Real Madrid. Pese a jugar en condición de visitante, los culés tienen las mejores chances frente a un club que hasta ahora solo suma un triunfo y está en el antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones.

lr.pe

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Oviedo?

En Perú, el Barcelona vs Real Oviedo se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Real Oviedo?

La transmisión por TV del Barcelona vs Real Oviedo estará a cargo del canal DSports en la mayoría de países de Sudamérica.

  • Argentina: DSports
  • Bolivia: Tigo Sports
  • Brasil: ESPN
  • Chile: DSports
  • Colombia: DSports
  • Ecuador: DSports
  • México: Sky Sports
  • Perú: DSports
  • Uruguay: DSports
  • Venezuela: DSports
  • Estados Unidos: ESPN Deportes
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar.

Pronóstico de Barcelona vs Real Oviedo

Las casas de apuestas le dan un claro favoritismo al Real Oviedo por un muy amplio margen.

  • Betsson: gana Barcelona (1,21), empate (7,40), gana Oviedo (11,50)
  • Betano: gana Barcelona (1,27), empate (6,60), gana Oviedo (11,50)
  • Bet365: gana Barcelona (1,25), empate (6,00), gana Oviedo (11,00)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,28), empate (6,87), gana Oviedo (11,70)
  • Coolbet: gana Barcelona (1,25), empate (7,20), gana Oviedo (11,00)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,25), empate (6,50), gana Oviedo (11,00).

Alineaciones probables de Barcelona vs Real Oviedo

Estos son los posibles equipos titulares de Barcelona y Real Oviedo para su partido de LaLiga.

  • FC Barcelona: Joan García; Kounde, Eric, Araujo, Gerard Martín; Pedri, Frenkie de Jong; Raphinha, Olmo, Rashford yo Lewandowski.
  • Real Oviedo: Aarón Escandell; Lucas, Dani Calvo, Carmo, Rahim; Sibo, Dendoncker, Hassan, Cazorla; Ilyas Chaira y Rondón.

¿Cómo ver Barcelona vs Real Oviedo por internet?

Para que no te pierdas del Barcelona vs Real Oviedo en línea, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma en la cual podrás acceder a todo el contenido deportivo del canal DSports.

