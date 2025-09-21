Alianza Lima jugará todas sus cartas cuando se enfrente a la U. de Chile en Coquimbo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En el primer partido, los blanquiazules empataron sin goles ante el Bulla y ahora tendrá que ir por el triunfo si quiere meterse entre los cuatro mejores del campeonato. Para este compromiso, el Romántico Viajero no podrá contar con una de sus figuras por lesión. Se trata de Marcelo Díaz.

El volante es uno de las figuras del conjunto de Gustavo Álvarez. A pesar de sus 38 años, Díaz es el baluarte en el mediocampo chileno y su ausencia será una dura baja de cara al cotejo contra los íntimos.

U. de Chile sufre sensible baja para la vuelta ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana

La información fue brindada por el periodista Marcello Merizalde, quien aseguró que Díaz se perderá el duelo por una dolencia que sufrió en Matute. "Marcelo Díaz es baja en la U. de Chile para enfrentar a Alianza Lima en Coquimbo. Sufrió un desgarro en la ida", comentó en su cuenta de X.

De esta manera, su reemplazo sería nada más y nada menos que Sebastián Rodríguez. El popular 'Bigote', con pasado en Alianza Lima, tuvo minutos en el partido de ida. Ahora, con la baja de Díaz confirmada, el uruguayo sería titular en el esquema de Álvarez.

¿Cuándo es la vuelta entre Alianza Lima y la U. de Chile por la Copa Sudamericana?

Después del partido de ida, Alianza Lima tendrá que viajar a Chile, concretamente a Coquimbo, para jugar el encuentro de vuelta. El choque se disputará el próximo jueves 25 de setiembre, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DGO.