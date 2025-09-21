HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino
Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino     Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino     Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino     
Deportes

U. de Chile sufre sensible baja para la vuelta ante Alianza Lima por los cuartos de la Copa Sudamericana 2025

A días de la revancha en Coquimbo, se confirmó que la U. de Chile no podrá contar con su capitán y referente para pelear por el pase a semifinales ante Alianza Lima.

Marcelo Díaz fue titular en la ida entre Alianza Lima y U. de Chile. Foto: difusión
Marcelo Díaz fue titular en la ida entre Alianza Lima y U. de Chile. Foto: difusión

Alianza Lima jugará todas sus cartas cuando se enfrente a la U. de Chile en Coquimbo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En el primer partido, los blanquiazules empataron sin goles ante el Bulla y ahora tendrá que ir por el triunfo si quiere meterse entre los cuatro mejores del campeonato. Para este compromiso, el Romántico Viajero no podrá contar con una de sus figuras por lesión. Se trata de Marcelo Díaz.

El volante es uno de las figuras del conjunto de Gustavo Álvarez. A pesar de sus 38 años, Díaz es el baluarte en el mediocampo chileno y su ausencia será una dura baja de cara al cotejo contra los íntimos.

PUEDES VER: U. de Chile 'contraataca' y denuncia ante Conmebol a Alianza Lima por trato discriminatorio y banderas insultantes

lr.pe

U. de Chile sufre sensible baja para la vuelta ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana

La información fue brindada por el periodista Marcello Merizalde, quien aseguró que Díaz se perderá el duelo por una dolencia que sufrió en Matute. "Marcelo Díaz es baja en la U. de Chile para enfrentar a Alianza Lima en Coquimbo. Sufrió un desgarro en la ida", comentó en su cuenta de X.

De esta manera, su reemplazo sería nada más y nada menos que Sebastián Rodríguez. El popular 'Bigote', con pasado en Alianza Lima, tuvo minutos en el partido de ida. Ahora, con la baja de Díaz confirmada, el uruguayo sería titular en el esquema de Álvarez.

PUEDES VER: Ricardo Gareca volvió a hablar sobre la selección peruana, pero esta vez para cerrarle las puertas: Ellos buscan otro estilo

lr.pe

¿Cuándo es la vuelta entre Alianza Lima y la U. de Chile por la Copa Sudamericana?

Después del partido de ida, Alianza Lima tendrá que viajar a Chile, concretamente a Coquimbo, para jugar el encuentro de vuelta. El choque se disputará el próximo jueves 25 de setiembre, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DGO.

Notas relacionadas
U. de Chile 'contraataca' y denuncia ante Conmebol a Alianza Lima por trato discriminatorio y banderas insultantes

U. de Chile 'contraataca' y denuncia ante Conmebol a Alianza Lima por trato discriminatorio y banderas insultantes

LEER MÁS
Alianza Lima denunció ante Conmebol actos provocativos de barristas de U. de Chile en Matute por Sudamericana: "Pudo ser contraproducente"

Alianza Lima denunció ante Conmebol actos provocativos de barristas de U. de Chile en Matute por Sudamericana: "Pudo ser contraproducente"

LEER MÁS
'Bigote' Rodríguez cuenta lo que sintió tras volver a Matute en el 0-0 ante Alianza Lima: "Han sido mis mejores minutos"

'Bigote' Rodríguez cuenta lo que sintió tras volver a Matute en el 0-0 ante Alianza Lima: "Han sido mis mejores minutos"

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Juan Pablo II: fecha, hora y canal confirmado del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Juan Pablo II: fecha, hora y canal confirmado del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

LEER MÁS
Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 21 de septiembre 2025: ganadores y premios de todas las carreras del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 21 de septiembre 2025: ganadores y premios de todas las carreras del INH

LEER MÁS
Ricardo Gareca volvió a hablar sobre la selección peruana, pero esta vez para cerrarle las puertas: "Ellos buscan otro estilo"

Ricardo Gareca volvió a hablar sobre la selección peruana, pero esta vez para cerrarle las puertas: "Ellos buscan otro estilo"

LEER MÁS
U. de Chile 'contraataca' y denuncia ante Conmebol a Alianza Lima por trato discriminatorio y banderas insultantes

U. de Chile 'contraataca' y denuncia ante Conmebol a Alianza Lima por trato discriminatorio y banderas insultantes

LEER MÁS
Jesús Castillo resta importancia a rivales de Universitario en su lucha por el Torneo Clausura 2025: "No nos importan los demás"

Jesús Castillo resta importancia a rivales de Universitario en su lucha por el Torneo Clausura 2025: "No nos importan los demás"

LEER MÁS
Erison Ramírez y su fuerte reflexión tras perder con UTC en el último minuto ante Universitario: "Salí de Alianza Lima"

Erison Ramírez y su fuerte reflexión tras perder con UTC en el último minuto ante Universitario: "Salí de Alianza Lima"

LEER MÁS
'Bigote' Rodríguez cuenta lo que sintió tras volver a Matute en el 0-0 ante Alianza Lima: "Han sido mis mejores minutos"

'Bigote' Rodríguez cuenta lo que sintió tras volver a Matute en el 0-0 ante Alianza Lima: "Han sido mis mejores minutos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Deportes

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota