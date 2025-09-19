HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

La severa postura del ‘Chorri’ Palacios sobre la designación de Manuel Barreto como DT de Perú: “No me hagas hablar…”

Roberto 'Chorri' Palacios lanzó duras críticas hacia Manuel Barreto, el nuevo técnico de la Selección Peruana, cuestionando su falta de logros.

Manuel Barreto dirigirá a Perú en los amistosos de octubre y noviembre. Foto: composiciónLR/YouTube/FPF
Manuel Barreto dirigirá a Perú en los amistosos de octubre y noviembre. Foto: composiciónLR/YouTube/FPF

El exjugador de la selección peruana, Roberto Palacios, generó una polémica tras pronunciarse en contra del recién nombrado técnico de la Selección Peruana, Manuel Barreto. Previo a la designación oficial, el 'Chorri' no ocultó su inconformidad con el extécnico de Universitario de Deportes, cuestionando su trayectoria y la falta de criterios sólidos en su elección.

La Federación oficializó el viernes 19 de septiembre la incorporación de Barreto como técnico provisional del primer equipo nacional, en reemplazo de Óscar Ibáñez. Esta decisión llega en medio de un periodo crítico para el fútbol peruano, tras la eliminación de la selección del Mundial 2026 y la necesidad urgente de reestructuración deportiva.

PUEDES VER: Renato Tapia publica mensaje en medio de designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "Levante la mano el que no se lo esperaba"

lr.pe

¿Qué opinó el 'Chorri' Palacios sobre Manuel Barreto como DT de Perú?

Durante la última edición del programa 'Chorrigolazos', el exmediocampista nacional Roberto 'Chorri' Palacios fue tajante con su postura respecto a la designación de Manuel Barreto como técnico del combinado patrio. Lejos de mostrarse diplomático, lanzó un comentario directo.

“No seas malo. Discúlpame, pero si me hablas de selección, háblame de un Pinto, de un Pékerman, pero no me hagas hablar. Discúlpame, pero de técnicos que no han logrado cosas en el fútbol peruano y están ahí con la oportunidad de seguir en la Federación”, expresó con evidente molestia.

El exfutbolista también recordó nombres de técnicos con trayectoria internacional y logros concretos, marcando una línea divisoria entre los entrenadores de renombre y los que, según él, no han demostrado nivel suficiente para asumir un proyecto como el de la Selección Peruana.

La crítica del 'Chorri' a la FPF

La inconformidad del 'Chorri' Palacios no solo se centró en Barreto. También apuntó directamente a la interna de la Federación Peruana de Fútbol, en especial al manejo de poder dentro de la institución. En una crítica poco habitual, defendió a Agustín Lozano, presidente de la FPF, y responsabilizó al exdirector deportivo Juan Carlos Oblitas del fracaso reciente de la selección.

“Todos atacaban a Agustín Lozano. No soy su defensor, porque cuando tengo que decirle algo, se lo digo. Pero no es Agustín el responsable. ¿Quién fue el responsable? Juan Carlos Oblitas”, declaró.

Palacios aseguró que Oblitas tomó las decisiones más relevantes durante su gestión, incluyendo la elección de los entrenadores y la estrategia deportiva post-Gareca. Según el 'Chorri', la continuidad de un modelo que ya no daba resultados terminó por condenar a la Blanquirroja a una nueva eliminación mundialista.

Manuel Barreto es designado nuevo DT de la Selección Peruana

La Federación Peruana de Fútbol anunció oficialmente a Manuel Barreto como nuevo entrenador de la selección absoluta hasta finales del presente año. Barreto, quien ocupaba el cargo de jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, asumirá el reto de dirigir al combinado nacional en los amistosos programados para octubre y noviembre.

Según el comunicado emitido por la FPF, su elección responde a un enfoque de “continuidad y proyección a futuro”.

“Su experiencia en procesos de formación y desarrollo de talentos constituye un activo clave para esta etapa”, se puede leer en la misiva.

