El futbolista peruano Kenji Cabrera participó en una nueva victoria del Vancouver Whitecaps por 3-2 ante el St. Louis City en una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS) de la temporada 2025/26. El gol agónico del cuadro canadiense fue obra del legendario jugador alemán Thomas Müller por la vía de los once metros, lo que significó tres puntos de oro para el equipo liderado por el danés Jesper Sørensen.

Una victoria importante sobre la hora del Vancouver Whitecaps

Kenji Cabrera, quien comenzó el encuentro en la banca, ingresó al minuto 77 con la misión de cambiar el rumbo del partido cuando todo parecía cuesta arriba para su equipo. Su presencia fue de gran ayuda para remontar un resultado adverso, y en la parte final del encuentro filtró un pase a su compañero, el uruguayo Mathías Laborda, quien recibió una falta dentro del área en la última jugada

El colegiado del partido pitó un penal a favor del conjunto local en la última jugada, y sin dudarlo, el veterano delantero alemán Thomas Müller marcó y celebró de manera efusiva con el atacante peruano. Ambos no solo fueron claves en el triunfo de Vancouver Whitecaps, sino que también protagonizaron un momento de unión y satisfacción después del tercer tanto del equipo canadiense

¿En qué puesto se encuentra el Vancouver Whitecaps en la MLS?

Tras el triunfo, los dirigidos por Jesper Sørensen se encuentran en la tercera posición de la Conferencia Este con 49 puntos, a solo cuatro del líder San Diego FC, que tiene 53 unidades.