HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II
Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     
Deportes

El extécnico de Sporting Cristal que 'sobrevive' en Copa Libertadores: dirige al único club no brasileño ni argentino en cuartos de final

En medio del dominio de los clubes de Argentina y Brasil, un entrenador recordado por su paso en el fútbol peruano acaba de dar el golpe al eliminar a Botafogo, vigente campeón de la Copa.

En el club rimense, Tiago Nunes dirigió la Copa Libertadores 2023. Foto: composición de LR/Sporting Cristal/LDU
En el club rimense, Tiago Nunes dirigió la Copa Libertadores 2023. Foto: composición de LR/Sporting Cristal/LDU

En los últimos años se ha vuelto una costumbre que las fases finales de la Copa Libertadores se conviertan en dominio casi absoluto de clubes provenientes de las dos ligas más poderosas de la región: Argentina y Brasil. Este 2025 no es la excepción, pues de los ocho equipos clasificados a cuartos de final apenas uno es de un país distinto: Liga de Quito, de Ecuador.

El equipo albo pudo sortear una dura llave de octavos nada menos que ante Botafogo, campeón vigente del torneo. Uno de los responsables de la buena campaña de LDU es su entrenador, Tiago Nunes, quien en el 2023 tuvo un paso por el fútbol peruano como DT de Sporting Cristal. En el cuadro rimense, el brasileño dejó buenas sensaciones pese a no salir campeón de la Liga 1.

PUEDES VER: Hijo de Ancelotti se quejó tras ser eliminado por LDU en la Libertadores: 'En Europa no hay ciudades a 2.800 metros'

lr.pe

Tiago Nunes tras clasificar en Copa Libertadores: "Liga es un equipo campeón"

En el partido de vuelta contra el Fogao, el conjunto azucena se impuso 2-0 en su estadio, el Rodrigo Paz Delgado de Quito. Con este resultado, revirtió la derrota 0-1 sufrida en Brasil por el juego de ida, una capacidad recuperación de la cual Nunes se mostró orgulloso.

"Hoy Liga ha clasificado porque es un equipo campeón, tiene 5 estrellas en su pecho y es un equipo grande. Por la forma en la que jugó en Brasil y por cómo jugó hoy, es un motivo de orgullo. Esta camiseta nos obliga a jugar y clasificar", sostuvo el estratega en conferencia de prensa.

"Tiene un sabor distinto eliminar a un equipo brasileño. Tenemos mucha alegría y la quiero compartir con los ecuatorianos y los hinchas de Liga", agregó el entrenador de 45 años, quien dirige a su actual club desde inicios de junio.

PUEDES VER: Defensa de Palmeiras revela por qué no 'apretaron' a la 'U' en partido de Copa Libertadores: 'Como teníamos la ventaja...'

lr.pe

Tiago Nunes recordó su paso por Sporting Cristal

Consultado por un medio peruano acerca de lo que significó Sporting Cristal para su carrera, Nunes se mostró agradecido con el fútbol peruano y se declaró hincha de Paulo Autuori, actual DT de los cerveceros.

"Tengo mucha gratitud por la gente de Perú, me trataron super bien. La gente de Cristal me dio la oportunidad de entrenar a este gran equipo, este equipo tradicional de Sudamérica, fue un paso importante en mi trayectoria. Autuori es un histórico del fútbol sudamericano. Soy hincha de Paulo, espero que pueda seguir haciendo las cosas bien", declaró el técnico para Jax Latin Media.

Tiago Nunes terminó tercero en la Liga 1 2023 con Sporting Cristal. Foto: GLR

Tiago Nunes terminó tercero en la Liga 1 2023 con Sporting Cristal. Foto: GLR

¿Cuándo juega LDU de Tiago Nunes por Copa Libertadores?

La llave entre LDU y Sao Paulo, por los cuartos de final de esta Copa Libertadores 2025, se jugará en la semana del 18 al 25 de septiembre. El partido de ida tendrá lugar en Quito, mientras que la vuelta se disputará en tierras brasileñas.

Notas relacionadas
Eddie Fleishman resaltó participación de Universitario en Libertadores pese a eliminación ante Palmeiras: "Fue aprobatorio"

Eddie Fleishman resaltó participación de Universitario en Libertadores pese a eliminación ante Palmeiras: "Fue aprobatorio"

LEER MÁS
Pedro García responde a las críticas por sus polémicas declaraciones tras el partido entre Universitario vs Palmeiras en la Copa Libertadores: "Fui irónico"

Pedro García responde a las críticas por sus polémicas declaraciones tras el partido entre Universitario vs Palmeiras en la Copa Libertadores: "Fui irónico"

LEER MÁS
Defensa de Palmeiras revela por qué no 'apretaron' a Universitario en el partido de Copa Libertadores: "Como teníamos la ventaja..."

Defensa de Palmeiras revela por qué no 'apretaron' a Universitario en el partido de Copa Libertadores: "Como teníamos la ventaja..."

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025: programación completa de los partidos del torneo en Tailandia

Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025: programación completa de los partidos del torneo en Tailandia

LEER MÁS
Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

LEER MÁS
Ricardo Gareca bromeó a André Carrillo tras mandarlo a buscar su reemplazo en Huancayo: "Qué mentiroso es"

Ricardo Gareca bromeó a André Carrillo tras mandarlo a buscar su reemplazo en Huancayo: "Qué mentiroso es"

LEER MÁS
Defensa de Palmeiras revela por qué no 'apretaron' a Universitario en el partido de Copa Libertadores: "Como teníamos la ventaja..."

Defensa de Palmeiras revela por qué no 'apretaron' a Universitario en el partido de Copa Libertadores: "Como teníamos la ventaja..."

LEER MÁS
¿Alianza Lima clasifica directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Conmebol contempla estas sanciones

¿Alianza Lima clasifica directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Conmebol contempla estas sanciones

LEER MÁS
Atención, Alianza Lima: así resolvió la Conmebol antecedentes similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile

Atención, Alianza Lima: así resolvió la Conmebol antecedentes similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile

LEER MÁS
Ricardo Gareca como nunca antes lo viste con Jefferson Farfán: reveló que pudo llegar a Alianza Lima y vaciló a su defensa en Perú

Ricardo Gareca como nunca antes lo viste con Jefferson Farfán: reveló que pudo llegar a Alianza Lima y vaciló a su defensa en Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Deportes

Ignacio Buse hace historia y clasifica al US Open 2025: tenista peruano jugará su primer Grand Slam

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

Diego Rebagliati señaló la gran dificultad que ahora tiene Jorge Fossati en Universitario tras duelo con Palmeiras: "Hay jugadores que..."

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota