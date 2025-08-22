En los últimos años se ha vuelto una costumbre que las fases finales de la Copa Libertadores se conviertan en dominio casi absoluto de clubes provenientes de las dos ligas más poderosas de la región: Argentina y Brasil. Este 2025 no es la excepción, pues de los ocho equipos clasificados a cuartos de final apenas uno es de un país distinto: Liga de Quito, de Ecuador.

El equipo albo pudo sortear una dura llave de octavos nada menos que ante Botafogo, campeón vigente del torneo. Uno de los responsables de la buena campaña de LDU es su entrenador, Tiago Nunes, quien en el 2023 tuvo un paso por el fútbol peruano como DT de Sporting Cristal. En el cuadro rimense, el brasileño dejó buenas sensaciones pese a no salir campeón de la Liga 1.

Tiago Nunes tras clasificar en Copa Libertadores: "Liga es un equipo campeón"

En el partido de vuelta contra el Fogao, el conjunto azucena se impuso 2-0 en su estadio, el Rodrigo Paz Delgado de Quito. Con este resultado, revirtió la derrota 0-1 sufrida en Brasil por el juego de ida, una capacidad recuperación de la cual Nunes se mostró orgulloso.

"Hoy Liga ha clasificado porque es un equipo campeón, tiene 5 estrellas en su pecho y es un equipo grande. Por la forma en la que jugó en Brasil y por cómo jugó hoy, es un motivo de orgullo. Esta camiseta nos obliga a jugar y clasificar", sostuvo el estratega en conferencia de prensa.

"Tiene un sabor distinto eliminar a un equipo brasileño. Tenemos mucha alegría y la quiero compartir con los ecuatorianos y los hinchas de Liga", agregó el entrenador de 45 años, quien dirige a su actual club desde inicios de junio.

Tiago Nunes recordó su paso por Sporting Cristal

Consultado por un medio peruano acerca de lo que significó Sporting Cristal para su carrera, Nunes se mostró agradecido con el fútbol peruano y se declaró hincha de Paulo Autuori, actual DT de los cerveceros.

"Tengo mucha gratitud por la gente de Perú, me trataron super bien. La gente de Cristal me dio la oportunidad de entrenar a este gran equipo, este equipo tradicional de Sudamérica, fue un paso importante en mi trayectoria. Autuori es un histórico del fútbol sudamericano. Soy hincha de Paulo, espero que pueda seguir haciendo las cosas bien", declaró el técnico para Jax Latin Media.

Tiago Nunes terminó tercero en la Liga 1 2023 con Sporting Cristal. Foto: GLR

¿Cuándo juega LDU de Tiago Nunes por Copa Libertadores?

La llave entre LDU y Sao Paulo, por los cuartos de final de esta Copa Libertadores 2025, se jugará en la semana del 18 al 25 de septiembre. El partido de ida tendrá lugar en Quito, mientras que la vuelta se disputará en tierras brasileñas.