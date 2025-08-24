HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Murió Marcos Olmedo, futbolista ecuatoriano de Mushuc Runa, a los 26 años en un accidente de tránsito

Luto en el fútbol ecuatoriano. Marcos Olmedo, considerado una de las promesas de su país, perdió la vida en la ciudad de Quinindé.

Marcos Olmedo sufrió un accidente de tránsito a los 26 años. Foto: difusión
Marcos Olmedo sufrió un accidente de tránsito a los 26 años. Foto: difusión

Marcos Olmedo murió a los 26 años en la ciudad de Quinindé. El fútbol ecuatoriano atraviesa un momento de duelo tras confirmarse el fallecimiento del jugador del Mushuc Runa. El trágico hecho ocurrió a raíz de un accidente de tránsito en la provincia de Esmeraldas.

De acuerdo con los primeros informes, Marcos Olmedo aparentemente se quedó dormido al volante, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y colisionara con otro automóvil. El fuerte choque dejó ambos autos gravemente dañados, lo que indica que los ocupantes recibieron gran parte del impacto, resultando en la dolorosa muerte del jugador.

