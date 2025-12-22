Alianza Lima ya piensa en el atractivo partido contra Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026. El popular equipo de La Victoria quiere arrancar de la mejor manera pretemporada. Por este motivo, crece la expectativa en los hinchas aliancistas para ver al equipo de sus amores contra el campeón de la MLS capitaneado por Lionel Messi. Sin duda, un histórico duelo entre Paolo Guerrero y el '10' de Argentina.

Las entradas ya se están agotando pese a los elevados precios que anunció el club. Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez derrotaron a Universitario y ahora van por otro grande del fútbol peruano. El evento promete ser memorable en el marco de sus 125 años de vida institucional.

¿Cuántas entradas está vendiendo Alianza Lima para la 'Noche Blanquiazul' 2026?

Alianza Lima anunció en sus redes sociales que ha vendido siete mil entradas para la Noche Blanquiazul, un evento destacado en el que el equipo se medirá ante el Inter de Miami. Además, los hinchas blanquiazules todavía pueden seguir adquiriendo sus boletos para asistir al importante partido.

¿Cuál es el precio de las entradas para asistir a la Noche Blanquiazul?

Los precios de las localidades para el evento oscilan entre S/ 470, correspondientes a las tribunas Norte y Sur, hasta S/ 3.125, que es el costo del boleto más elevado, el Palco Apuesta Total. Sin duda, precios pocas veces vistos en el fútbol peruano.

Precio de las entradas para la Noche Blanquiazul. Foto: Lr/Alianza Lima

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs Inter Miami?

El partido entre Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026 se disputará el sábado 24 de enero, a partir de las 8.00 p.m. La transmisión estará a cargo de Latina. La emisión del partido entre Alianza Lima e Inter Miami será realizada por Latina a través de todas sus plataformas.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Inter Miami?

La emisión del partido entre Alianza Lima e Inter Miami será transmitida por Latina Televisión a través de todas sus plataformas. Los fanáticos que no puedan asistir al estadio lo verán por señal abierta.